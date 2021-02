Lucian Bode a afirmat că ministerul pe care îl conduce îşi propune pentru 2021 atragerea a 500 de milioane de euro din fonduri europene, bani ce vor fi folosiţi pentru modernizarea infrastructurii.



"M-am gândit de unde aş putea să aduc mai mulţi bani la buget în acest an şi să am o creştere faţă de anul trecut. Şi o creştere de aproape de 500%, vorbim de aproximativ 500 de milioane de euro, îmi propun să o aduc din fonduri europene. Am pe actualul exerciţiu financiar 2014-2020 N+3 aproape 700 de milioane de euro disponibili. Pe Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 ministerul nostru îşi propune să atragă aproape 1,3 miliarde de euro. Banii ăştia pot fi folosiţi pentru investiţii", a spus Bode.



Acesta a adăugat faptul că printre priorităţile de investiţii se numără construirea unui nou spital şi modernizarea posturilor de poliţie.



"Vrem să relocăm spitalul Gerota, avem un teren disponibil în zona Academiei de Poliţie Alexandru Ioan Cuza şi să construim un spital modern acolo. Vrem să modernizăm clădiri ale MAI care stau să se prăbuşească. Eu am fost într-o secţie de poliţie recent şi m-am îngrozit. (...) Noi avem aproape 3.000 de posturi de poliţie, din care aproximativ 2.000 în mediul rural, din care aproape 1.000 sunt cu toaleta încă în fundul curţii, din care aproape 200 nu au toaletă, 178 mai exact. (...) Aceasta este realitatea. Noi trebuie să folosim la maxim atât bugetul de stat, cât şi fondurile europene să modernizăm aceste instituţii care trebuie să fie fundamentale pentru statul român", a subliniat ministrul de Interne.



Potrivit acestuia, actualmente 76% din bugetul MAI merge către plata salariilor celor 129.000 de angajaţi şi către cei peste 87.000 de pensionari.