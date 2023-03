Proiectul Fabulous over 40 a urmarit femeia moderna peste 40 de ani, femeia frumoasa, eleganta, inteleapta, implinita, femeia care a acumulat multiple experiente de viata si pe care le impartaseste si inspira, intr-un cuvant femeia asumata.

Cu studii efectuate la Institutul de Fotografie din Marea Britanie, membru al Sue Bryce Education, SUA, câștigătoare a mai multor premii la concursul internațional The Portrait Masters, SUA; featured in revista Behind the Shutter, Ralf sau Raluca Alina Florescu este fotografa și fondatoarea brandului PhotoArt by RALF. PhotoArt by RALF este un studio foto tip boutique specializat pe portrete fine art situat în București, România și Marbella, Costa del Sol, Spania.

Studioul realizeaza sesiuni de glamour, beauty, personal branding si business headshots, maternitate si tematice.

