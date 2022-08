"Salvarea mea a fost castigarea alegerilor de Klaus Iohannis pentru ca daca ramanea Victor Ponta, la ora asta nici nu mai auzeati de mine, cine stie pe unde eram, nu mai puteam sa mai raman, nu mai aveam nicio sansa, ma calcau cu tancurile, cu senilele treceau peste mine. Dar faptul ca Ponta a pierdut alegerile a fost salvarea vietii mele pentru ca Ponta a dat liber la toate nenorocirile impotriva mea. El e omul care i-a cerut Olgutei Vasilescu sa ma abandoneze si sa accepte noul proiect", a declarat patronul de la FCU Craiova.

Jurnalist: Cat de sigur sunteti de informatia asta?

Mititelu: 99%. Si oamenii care s-au ocupat de achitarea lui Sandu si lui Dragomir in apel .... a fost Maior, fostul sef SRI. Si distrugerea lui Mititelu ca sa nu se distruga forbalul. Si dosarul meu, desi au fost achitati datorita interventiei lui George Maior. Si Ponta si Maior.

Gabi Moroianu, jurnalista Focus Energetic, a facut o analiza la cald a declarațiilor de joi dimineață ale lui Adrian Mititelu, răspunzând, totodată, întrebărilor realizatoarei Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, despre atracția tot mai mare pe care o manifestă omaenii politici pentru fotbal.

În context, Gabi Morariu a spus: "Mai nou, acum, ne intrebai de ce politicienii si serviciile vor fotbal. Parerea mea ar fi ca sunt doua motive: 1.) Acolo se invart bani multi. Din ce vorbeste lumea, cam 40% sunt bani albi, 60% sunt bani negri. Eu nu stiu, asa spune lumea... 2.) Fotbalul a ajuns un fel de noua religie. Stadioanele atrag oameni. Cred ca in mintea oamenilor politici e ca daca la tara popa zice ca voteaza cu Ionescu, aici e vorba de galerii. Si mai e un lucru, daca apari langa Hagi, atunci e vorba de asociere (cu personajul respesctiv - n.r.)".

Liviu Mihaiu a explicat, la randul sau, despre cum e cu fotbalul si politicul, dar si cu interventia in dosare.

"Ce spune Mititelu e despre ce au facut Tulus (Doru Tulus - n.r.) si judecatorul Budai in dosarul lui. Ca sa putem trage o concluzie: intr-adevar, statul s-a amestecat. Ei nu au o cultura civica. Oamenii au lucrat in timpul cat am stat noi si ne-am uitat la tv. Asta e o joaca de baieti: masini, arme, echipe de fotbal."

"Mititelul e un povestitor, dupa cum il cunoastem. Povesteste multe, le mai si amesteca. Povestea a fost la un restaurant, aici in colt, nu imi amintesc cu se cheama... Ponta a decis sa il execute pe Dragomir. Si Mititelul zice: tipa la Ponta, dar Ponta are si el dreptate", a afirmat si Andrei Badin.

Gabi Morariu a punctat si ea: "Nu inseamna ca nu ar putea sa aiba dreptate (Mititelu - n.r.). (...) Unii judecatori au indoieli rezonabile, cum au avut la Mircea Sandu, altii nu au avut indoieli rezonabile, cum n-au avut la Mititelu".

Andrei Badin a concluzionat, precizand: "Baietii nostri s-au urcat cu picioarele pe cluburi, asta e o realitate. Stii cine castiga, primarii generali. Nu astia de la Centru..."