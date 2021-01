Orban, prima reacție după atacurile din PNL: "Nu demisionez. Șeful PNL e ales de Congres"

"In calitate de presedinte al PNL obligatia mea este sa asigur coeziunea partidului, sa particip la asigurarea unitatii si eficientei in guvernare si cred ca romanii asteapta solutii pt rezlvarea problemelor, o organizare eficienta si o reluare rapida a cresterii economice.

PNL a avut un congres in 2017 si va avea un congres in cursul acestui an. Pana la acest congres eu sunt presedinte. Daca voi candida pt un nou mandat voi anunta. MUSCA 8.52 Cred ca orice problema trebuie discutata in interiorul partidului si eu acolo vorbesc, nu in spatiul public", a afirmat Orban.

Vă reamintim că prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, și-a anunțat, duminică, susținerea pentru premierul Florin Cîțu în preluarea șefiei PNL. Rareș Bogdan a folosit la adresa lui Orban expresia ”i s-a umflat capul”, expresie utilizată în trecut și de Liviu Dragnea la adresa premierilor care i se împotriveau.

„Cu excepția unui singur om, toți premierii care au ajuns la Palatul Victoria au ieșit de acolo trăncăniți la cap. Au ieșit de acolo cu capul umflat. La toți li se pare că fără ei universul nu mai funcționează, că sunt mesianici pentru România și pentru omenire și niciunul cu excepția lui Emil Boc, restul sau stricat la cap. Ludovic Orban, din păcate, în loc să intre acolo și să rămână omul care a fost, la rândul lui i s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele alfa, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte, el le știe pe toate”, a spus prim-vicepreședintele PNL.

Rareș Bogdan a spus că regretă faptul că a doua zi după alegeri nu a ieșit cu Robert Sighiartău și cu Florin Roman să ceară demisia lui Orban din funcția de președinte al liberalilor.

De partea lui Ludovic Orban pare săs e fi poziționat, însă, primarul general al Capitalei. Nicușor Dan a declarat, luni seara, la un post TV, că apreciază calitățile de om politic ale liderului PNL, față de care a spus că are ”un mare respect”.

Potrivit lui Nicușor Dan, fostul premier are trei mari merite, unul dintre acestea fiind contribuția la schimbarea Guvernului Dăncilă.

”Este o dezbatere internă pe care PNL o are. În opinia mea, Ludovic Orban are trei mari merite. Unu, că a stabilizat partidul acesta în anii 2017, când era într-un oarecare dezechilibru. Doi, că a reuşit să dea jos Guvernul Dăncilă - să ne gândim cum ar fi fost România în criză sanitară cu un guvern PSD... Şi trei, că a contribuit decisiv ca Bucureşti să aibă un primar de dreapta. Acestea sunt meritele pe care Ludovic Orban le are. Am un mare respect pentru el, ca om politic”, a spus Primarul Capitalei.