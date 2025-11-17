Ministrul belgian al Apărării, Theo Francken, din partidul naționalist flamand N-VA, a transmis informația pe platforma X (fostul Twitter):

„Ieri au fost trimise 149.000 de scrisori. Toți tinerii de 17 ani sunt încurajați să se alăture forțelor armate și să participe la serviciul militar voluntar de un an.”

Programul oferă un salariu net de 2.000 de euro lunar, cazare și instruire completă. Spre deosebire de perioada de dinainte de 1993, recrutarea este acum voluntară, nu obligatorie.

Tendințe militare în Europa

Belgienii nu sunt singurii care reintroduc sau discută despre serviciul militar. În Europa, 16 state, dintre care 10 membre ale Uniunii Europene, au adoptat sau analizează modele similare. Germania, de exemplu, va aplica recrutarea prin loterie din 2026, iar țările nordice au implementat sisteme comparabile.

Pentru Belgia, decizia se aliniază unei noi politici de apărare, inclusiv creșterea bugetului militar la 2% din PIB, în conformitate cu obiectivele NATO. Ministrul Francken explică:

„Sosește mult echipament nou, avem nevoie de oameni pregătiți.”

Ministrul Apărării, discuții cruciale cu oficialii americani, privind consolidarea cooperării militare și întărirea prezenței aliate în România

Primele unități de voluntari

Programul va începe în septembrie 2026, cu 500 de recruți, bărbați și femei între 18 și 25 de ani. Aceștia vor urma un an de instruire în forțele terestre, aeriene și navale, implicându-se în activități de supraveghere, logistică și sprijin.

Guvernul estimează o creștere treptată: 1.000 de voluntari în 2027, apoi extinderea până la 7.000 în anii următori. Ministerul Apărării va organiza sesiuni de informare în toate provinciile, pentru a evidenția avantajele profesionale și a atrage noi participanți.

Critici și îngrijorări sociale

Inițiativa nu a fost primită unanim. Aripile de tineret ale sindicatelor belgiene au semnalat că salariul de 2.000 de euro „exploatează vulnerabilitatea economică a tinerilor” și poate face „retorica militaristă acceptabilă social”.

Organizațiile subliniază că tinerii, confruntați cu precaritate, inegalități și anxietăți legate de schimbările climatice, ar putea vedea în armată o soluție financiară mai degrabă decât o vocație. Ca răspuns, mai multe mișcări civice au lansat platforma „Serviciu pentru Pace”, anunțând campanii de informare și proteste împotriva programului.

Contextul european și provocările de securitate

Relansarea serviciului militar voluntar apare într-un moment de tensiuni crescute în Europa și deficit de recrutare în armatele naționale. Belgia, aflată la intersecția intereselor NATO și UE, își propune astfel să consolideze apărarea și să atragă o nouă generație de militari.

Soldatul român Bogdan Pantia a murit pe frontul din Ucraina: avea doar 20 de ani