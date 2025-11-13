Ministrul Apărării, Ionuț Mosteanu, a avut o serie de întrvederi importante în marja exercițiului multinațional de la Cincu, Dacian Fall 2025.

Oficialul român s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite la NATO și cu comandantul forțelor terestre americane în Europa și în Africa, discuțiile vizând consolidarea cooperării militare și întărirea prezenței aliate în România.

Astfel, Moșteanu a subliniat că Statele Unite rămân principalul furnizor de tehnică și capabilități militare pentru armata României, iar colaborarea strânsă dintre forțele române și cele NATO contribuie decisiv la apărarea flancului estic.

Tot în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre o inițiativă care vizează dezvoltarea unei arhitecturi de apărare aeriană și anti-rachetă de la Marea Baltică până la Marea Neagră.

Exercițiul Dacian Fall 2025 de la Cincu care se desfășoară și astăzi reunește peste 5000 de militari din 16 state aliate și reprezintă una dintre cele mai ample operațiuni NATO din regiune.