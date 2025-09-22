O țară a inventat cafenelele unde clienții vin să plângă. Inițiativa, parte dintr-o mișcare terapeutică

Cafenelele în care poţi plânge sunt noul trend în Japonia – Crying Café. Totul face parte dintr-o mișcare terapeutică tradiţională, care oferă un mediu sigur și confortabil pentru ca oamenii să se elibereze de emoții și stres. Astfel de spaţii includ filme emoţionante, iluminare difuză, șervețele și alte elemente pentru a crea o atmosferă de sprijin şi confort.

„Doar pentru persoane triste” – acesta este mesajul scris pe multe localuri din întreaga Japonie, gândite pentru cei care sunt stresați și vor să se elibereze de anxietăți. Astfel, sintagma “o cafenea care te face să plângi” nu reprezintă o recenzie negativă care desființează un serviciu prost, ci un loc unde îți poți da frâu liber stărilor de rău fără să deranjezi pe nimeni, fără explicații și fără sentimentul de vinovăție.

Jurnaliştii publicaţiei La Repubblica au scris: „într-un astfel de loc nu ai în ceașcă un cappuccino, ci propriile lacrimi. Recunoscându-ți nevoia – dar și dreptul – de a fi fragil”.

Poate tocmai din acest motiv, după cum relatează cei de la Gambero Rosso, în Japonia se răspândesc „Crying Café”-urile, ca răspuns la nivelurile ridicate de stres la care oamenii sunt supuși. Și, desigur, la reprimarea emoțiilor care adesea ajung să explodeze în interior.

Astfel, după Internet Café, Japonia oferă la propriu spațiu pentru plâns. Localuri rezervate, în special, femeilor, aflate sub presiune mai mare, pentru a regăsi un sentiment de eliberare pe care japonezii îl manifestă prin practica rui katsu – sesiuni colective de plâns, inclusiv la locul de muncă.

