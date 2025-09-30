Ce înseamnă Venus în astrologie?

Venus este planeta iubirii, a frumuseții, a armoniei și a valorilor personale. Atunci când vorbim despre energia ei, vorbim despre ceea ce ne atrage, despre felul în care iubim și despre modul în care apreciem viața. Noi înțelegem că Venus ne ajută să vedem frumusețea din noi și din jur, dar și să alegem ceea ce ne hrănește sufletul. În astrologie, poziția lui Venus arată felul în care construim relații și ce prețuim cel mai mult în viața noastră.

În această zi, când se aliniază cu Nodul Sud, energia ei ne îndeamnă să curățăm relațiile de iluzii și să lăsăm în urmă legăturile care nu mai au sens. Ne este reamintit că iubirea autentică nu poate exista fără adevăr și fără eliberarea de trecut. Este un moment intens, dar plin de înțelepciune.

Care sunt cele două Noduri Lunare?

Nodurile Lunare reprezintă puncte karmice pe harta astrologică și sunt privite ca direcții ale destinului. Nodul Nord arată lecțiile pe care trebuie să le învățăm și viitorul către care ne îndreptăm, iar Nodul Sud indică bagajul karmic pe care îl purtăm din trecut. Noi înțelegem că aceste puncte nu sunt planete, ci intersecții energetice care marchează drumul sufletului. Atunci când lucrăm cu energia lor, putem vedea clar ce trebuie păstrat și ce trebuie lăsat în urmă.

În această zi, Nodul Sud devine foarte puternic, pentru că este activat de Venus, planeta iubirii. Este ca și cum am fi invitați să ne curățăm relațiile de amintiri dureroase și să închidem cicluri vechi. Asta ne pregătește pentru a îmbrățișa viitorul cu inima mai ușoară.

Cum simțim energia zilei de 4 octombrie 2025?

Energia acestei zile este intensă, emoțională și profund transformatoare. Noi putem simți dorința de a privi în urmă, de a analiza experiențe trecute și de a le înțelege dintr-o nouă perspectivă. Este posibil să apară amintiri, persoane sau situații pe care le credeam uitate, dar toate vin cu scopul de a fi vindecate.

În același timp, putem simți ușurare și claritate, ca și cum un văl ni se ridică de pe ochi. Este important să nu ne agățăm de trecut, ci să recunoaștem lecțiile și să mergem mai departe. În această zi, Universul ne arată că fiecare durere a avut un rost și că acum este timpul să o transformăm în putere. Tot ceea ce trăim este o etapă necesară pe drumul nostru spiritual.

