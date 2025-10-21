Produsele pe bază de alcool sunt considerate sigure în blocul comunitar și figurează pe lista medicamentelor esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății încă din anii ’90. Cu toate acestea, o recomandare internă din 10 octombrie a unuia dintre grupurile de lucru din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) a indicat etanolul ca fiind o substanță toxică care poate provoca cancer și complicații în sarcină, sugerând înlocuirea acestuia în produsele de curățenie și alte aplicații.

Decizia urmează să fie luată în noiembrie

Comitetul agenției care examinează substanțele biocide active se va reuni între 24 și 27 noiembrie pentru a decide dacă etanolul va fi clasificat drept periculos pentru oameni. Ulterior, recomandarea va fi trimisă Comisiei Europene, care va avea ultimul cuvânt.

Îngrijorările industriei medicale

Sectorul sanitar și-a exprimat alarma privind efectele unei astfel de clasificări. „Impactul asupra spitalelor va fi uriaș,” a declarat Alexandra Peters, de la Universitatea din Geneva și rețeaua Clean Hospitals. „Infecțiile asociate asistenței medicale ucid mai mulți oameni la nivel global în fiecare an decât malaria, tuberculoza și SIDA la un loc,” a explicat ea pentru Financial Times. „Igiena mâinilor, în special cu soluții dezinfectante pe bază de alcool, salvează 16 milioane de infecții la nivel mondial pe an.”

Medicamentele eliberate fără prescripție medicală pe care NU ar trebui să le amestecați niciodată cu alcool

Peters a subliniat că alternativele la etanol, precum izopropanolul, sunt și mai toxice. Folosirea repetată a săpunului consumă timp și deteriorează pielea. „Un studiu a constatat că asistentele medicale petreceau 30 de minute din fiecare oră a unei operații spălându-se pe mâini în absența dezinfectantului.,” a adăugat ea.

Poziția ECHA și posibile excepții

ECHA a precizat că, dacă „comitetul său de experți concluzionează că etanolul este cancerigen”, va recomanda substituirea substanței. Totuși, agenția a adăugat că etanolul ar putea fi „pot fi totuși aprobate pentru utilizările biocide preconizate, dacă acestea sunt considerate sigure având în vedere nivelurile de expunere preconizate sau dacă nu se găsesc alternative.”. ECHA a subliniat că „nicio decizie nu a fost încă luată”.

Controverse și consultări publice

Nicole Vaini, director pentru afaceri europene al International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products, a pus la îndoială știința care stă la baza raportului intern, care nu a fost făcut public. „Nu există studii disponibile despre etanol în sine, dar singurele date despre oameni provin din studii care arată efectele asupra sănătății ale consumului de băuturi alcoolice.”

O consultare publică lansată de ECHA în acest an, privind interzicerea etanolului, a primit aproximativ 300 de răspunsuri din partea părților interesate, majoritatea împotriva schimbării. În luna mai, Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor a recomandat autorităților naționale să „stabilească dezinfecția mâinilor pe bază de alcool ca metodă principală de igienă a mâinilor”.

Excepții și impact asupra producției

Dacă etanolul va fi inclus în lista substanțelor toxice, companiile ar putea solicita excepții individuale sau „derogări” pentru a-l folosi în lipsa alternativelor. Totuși, Vaini a precizat că acestea vor fi limitate la cinci ani și vor fi evaluate individual, ceea ce ar putea genera costuri și întârzieri. Peters a menționat că unul dintre avantajele etanolului este că „îl poți face din aproape orice”, permițând creșterea rapidă a producției în situații de urgență. „Oriunde vedeți producție de dezinfectant pentru mâini în situații de urgență, așa cum am văzut cu Covid-19, de fiecare dată va fi etanol. Nu puteți pur și simplu transforma o fabrică de alcool într-o fabrică de producere a izopropanolului.,” a explicat ea.

Comisia Europeană nu a răspuns imediat solicitării jurnaliștilor britanici de a comenta pe această temă.

Schimbare majoră pentru șoferii din Europa. Ce pregătește Uniunea Europeană