Limita maximă recomandată pentru o "inimă sănătoasă și vase de sânge curate" a fost stabilită la 120/80 mmHg. Până acum, această valoare era în mod normal caracteristică copiilor și adolescenților. Depășirea acestei limite definește hipertensiunea arterială și indică necesitatea administrării de medicamente pentru scăderea tensiunii arteriale, care pot avea efecte secundare și pot afecta alte organe. AHA subliniază că noile norme sunt susținute și de sponsorii săi, în mare parte companii farmaceutice internaționale. Normele adoptate de AHA vor influența rapid reglementările similare din alte state occidentale, așa cum s-a întâmplat în trecut.

Până în anii 1960, hipertensiunea arterială era considerată un fenomen care crește firesc odată cu vârsta, datorită rigidizării și subțierii vaselor de sânge. Astfel, tensiunea arterială de 120/70 era considerată normală la 20 de ani, 130/80 la 30 de ani, 140/90 la 50 de ani, 150/100 la 60 de ani și 160/120 la vârsta de 80 de ani.

În urma unor conferințe medicale, limitele au fost ulterior coborâte cu 10 unități, ceea ce a dus la includerea unui număr uriaș de persoane în categoria hipertensivilor cronici, cu vârste diferite. Practic, o tensiune de 140/90 mmHg a fost definită ca hipertensiune cronică, indiferent de vârstă, generând profituri considerabile pentru industria farmaceutică.

Ultimele modificări și impactul global

Recent, AHA a redus și mai mult limitele tensiunii arteriale. Dacă noile norme vor fi preluate și de alte state occidentale, numărul hipertensivilor ar putea crește cu milioane de persoane la nivel global. Astfel, mulți oameni sănătoși vor fi considerați acum bolnavi cronici de hipertensiune arterială.

"Există dovezi mai solide acum că hipertensiunea arterială este asociată cu un risc crescut de declin cognitiv și demență. Dacă aveți hipertensiune arterială, scăderea acesteia acum vă poate ajuta să vă protejați sănătatea creierului în viitor.

Hipertensiunea arterială este principalul factor de risc pentru accident vascular cerebral și o serie de afecțiuni cardiace, cum ar fi boala coronariană, insuficiența cardiacă și fibrilația atrială (AFib).

În timpul sau după sarcină, puteți dezvolta hipertensiune arterială, inclusiv o afecțiune periculoasă numită preeclampsie. Verificarea tensiunii arteriale înainte, în timpul și după sarcină vă ajută pe dvs. și echipa dvs. medicală să vă mențineți sănătatea sub control. Discutați cu medicul dvs. despre opțiunile de tratament.

Cunoașteți-vă valorile: Tensiunea arterială normală este atunci când: Dacă tensiunea arterială este mai mare, discutați cu medicul dvs. despre cum să o scădeți.

Tensiunea sistolică (cifra superioară) este mai mică de 120 și

Tensiunea diastolică (cifra inferioară) este mai mică de 80

Dacă tensiunea sistolică este mai mare de 180 și/sau tensiunea diastolică este mai mare de 120, aceasta poate pune viața în pericol. Sunați imediat la 911 dacă aveți oricare dintre aceste simptome:

Durere în piept

Dificultăți de respirație

Dureri de spate

Amorțeală

Slăbiciune

Modificări ale vederii

Dificultăți de vorbire

Oricine poate dezvolta hipertensiune arterială. Oamenii sunt încurajați să își verifice tensiunea arterială în mod regulat. Acest lucru include persoanele din toate grupele de vârstă: copii, tineri, adulți și vârstnici.

Pentru a obține cea mai bună măsurătoare a tensiunii arteriale, așezați-vă pe un scaun cu spătar, cu ambele picioare pe podea, brațul întins și sprijinit la nivelul inimii, stați liniștit și nemișcat. Aflați cum să vă verificați tensiunea arterială în mod corect.

În plus față de schimbările de stil de viață, este posibil să aveți nevoie de medicamente. Aflați mai multe despre diferitele tipuri de medicamente pentru hipertensiune arterială.

O alimentație sănătoasă poate ajuta la scăderea sau prevenirea hipertensiunii arteriale. Câteva informații nutriționale importante de știut:

Sodiu (sare) - Adulții ar trebui să consume 2.300 mg (aproximativ 1 linguriță de sare) de sodiu pe zi sau mai puțin, urmând să ajungă la limita ideală de sub 1.500 mg (aproximativ 2/3 linguriță de sare). Urmați un regim alimentar sănătos pentru inimă, de exemplu planul alimentar DASH, care pune accentul pe reducerea aportului de sodiu și pe o dietă bogată în legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, lactate cu conținut redus de grăsimi sau fără grăsimi, și include carne slabă și păsări, pește și gătit cu uleiuri netropicale.

Fructe și legume - Consumați multe fructe și legume, punând accentul pe varietate.

Alcool - Consumați mai puțin alcool sau renunțați la el pentru a reduce sau preveni hipertensiunea arterială.

Pentru persoanele care suferă de exces de greutate, pierderea a aproximativ 5% din greutatea corporală poate contribui la îmbunătățirea stării generale de sănătate și poate ajuta la reducerea sau prevenirea hipertensiunii arteriale. Iată un exemplu. Dacă o persoană cântărește 82 kg, ar putea calcula: cât reprezintă 5% din 82. Răspunsul este 4 kg. Pierderea a 4 kg poate contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Consultați Life\"s Essential 8 pentru a afla mai multe despre ce puteți face pentru a vă îmbunătăți sănătatea inimii și a creierului. Pentru a vă ajuta să vă controlați tensiunea arterială, mâncați inteligent, urmând un model alimentar de tip DASH, rămâneți activ în felul dvs., reduceți sau eliminați alcoolul și încercați activități de reducere a stresului, inclusiv meditația, controlul respirației și/sau yoga. De asemenea, este important să întrebați medicul despre alte afecțiuni comune care pot duce la hipertensiune arterială, printre care se numără supraponderalitatea, apneea de somn, diabetul și problemele tiroidiene”, a scris asociația pe site-ul său.

