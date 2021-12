„Este necesară reformarea statului pentru a pune în centru preocupării cetățeanul. Voi lua toate măsurile pentru a trece țara prin criză”, a spus Nicolae Ciucă, luni, în Parlament.

Cei de la PNL au avut ședință de BEx înainte de întâlnirea din coaliție, programată pentru ora 18.00.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat că ministrul Finanţelor va fi prezent la şedinţa coaliţiei, acolo unde va prezenta o variantă a bugetului de stat pe anul viitor.

„Astăzi trebuie să avem la coaliţie prima discuţie despre buget, ministrul Finanţelor va veni la coaliţie şi va prezenta, cred, o variantă. Vom vedea acolo cum se finanţează toate proiectele. Dar pentru noi este important ceea ce am discutat şi astăzi, ce am discutat de fiecare dată şi atunci când am făcut programul de guvernare: să ne menţinem angajamentele faţă de români, în primul rând, faţă de Comisia Europeană şi faţă de investitorii instituţionali. România a intrat pe un drum prin care corectează unele derapaje din trecut, cu o economie care se bazează mai mult pe investiţii, care a demonstrat că a trecut mai uşor peste perioada de criză prin această paradigmă. Este lucrul la care noi ţinem şi pe care îl vom avea în continuare ca priorităţi", a spus Florin Cîţu.