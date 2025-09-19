Cum s-a produs accidentul

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, victima, aflată în timpul serviciului, lucra pe un stâlp de electricitate când a intrat în contact cu curentul. În urma electrocutării, bărbatul a suferit arsuri la față, la brațe și la picioare.

La fața locului a intervenit un echipaj medical care l-a transportat imediat la spital pentru îngrijiri de specialitate.

Polițiștii au informat Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Caraș-Severin, iar cercetările sunt desfășurate sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș pentru a stabili împrejurările exacte ale accidentului de muncă.