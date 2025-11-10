O alunecare de teren a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică pe strada Primăverii, pe versantul Dealului Gării din Sighișoara, afectând câteva morminte din Cimitirul Multiconfesional.

Din fericire, incidentul nu a produs victime. Reprezentanții Primăriei Municipiului Sighișoara și echipajele ISU Mureș s-au deplasat imediat la fața locului, iar zona rămâne în prezent sub monitorizare.

Primele verificări indică faptul că alunecarea de teren ar fi fost cauzată de lucrări neautorizate executate la o locuință din apropiere, lucrări ce au inclus recompartimentări, intervenții la acoperiș și o "canalizare suspendată" improvizată.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei, Ioana Popa, a precizat că, la sfârșitul anului trecut, Poliția Locală aplicase deja o sancțiune contravențională proprietarului, fiind dispusă sistarea lucrărilor, fără rezultat.

Organele de control abilitate vor stabili cauzele exacte ale alunecării de teren și vor dispune măsurile de consolidare necesare.

Primăria a asigurat că tratează situația cu maximă seriozitate și că va coopera cu toate instituțiile implicate pentru a proteja zona afectată.