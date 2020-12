Miron Mitrea, la Realitatea PLUS: „Pe Dreapta avem o luptă între PNL și USR-PLUS cu cine ia mai mult din electoratul anti-PSD”

Miron Mitrea: „Rezultatele de la IMAS au dat multe rateuri la alegerile locale. M-a suprins mult rateul dat de IMAS in septembrie. (…) Mie imi plac sondajele in-house, facute de partide. Am vazut pe cele facute de PSD si PNL. (…) Ma astept la o prezenta scazuta la parlamentare. (…) S-ar putea ca PSD-ul sa nu ajunga PNL. PNL-ul va fi multumit cu 30%. (…) Am vazut ca Nicusor Dan este cu PNL. (…) Acest tip de anti-politician care este Nicusor Dan pare ca este iubit de populatie. (…) Estimez ca vom avea un PSD-PNL amestecat, unul mai jos, altul mai sus. (…) Vom vedea daca ramane aceeasi situatie sau daca USR-PLUS a reusit sa tunda niste voturi de la PNL. USR ar putea lua voturi de la PNL.”

Calcule matematice pentru voturi

Consultantul politic consideră că fără Klaus Iohannis PNL nu ar obține mai mult de 10-12 procente la alegerile parlamentare.

Miron Mitrea: „Ma mir ce vad in sondaje cu USR-PLUS la 15-18%. USR cred ca va ajunge la 15%. PMP va lua si el niste voturi. (…) Klaus Iohannis face ce trebuie. Nu e primul lider politic care face asta. (…) Am avut cel putin 16 ani de presedinti care si-au asumat apartenenta la un partid politic. (…) In ultimii 15-16 ani asa s-a mers. Face ce trebuie sa faca un lider politic, atacand adversarul politic. Eu cred ca fara Klaus Iohannis, PNL ar fi fost la 10-12%. (…) Pe Dreapta avem o lupta intre PNL si USR-PLUS cu cine ia mai mult din electoratul anti-PSD.”

Să ieșim la vot?

Consultantul politic afirma ca ar putea merge la vot, desi familia sa se teme de contaminarea cu SARS-COV-2.

Miron Mitrea: „Nu m-am decis daca ies sau nu la vot. Familia mea e foarte speriata de COVID. (…) Am sa fac un efort sa ies la vot, dar familia mea nu iese. (…) Multi romani nu vor merge la vot de frica COVID-ului. (…) Votul de duminica creeaza o problema in raspandirea coronavirusului. (…) Decizia de a merge la vot este una personala. (…) Trebuie votat dupa interesele fiecaruia. (…) Eu m-am dus singur la testarea coronavirus.”