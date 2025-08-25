Ionuţ Moşteanu a participat duminică, 24 august, la Kiev, la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare", alături de preşedintele Volodimir Zelenski şi de miniştri ai Apărării din statele NATO.

Ministrul Apărării a evidenţiat contribuţia României la sprijinirea Ucrainei şi implicarea activă în eforturile internaţionale de consolidare a securităţii şi stabilităţii în regiune, conform MApN.

"Războiul Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o ameninţare directă şi la adresa Europei. În acest context, România îşi reafirmă angajamentul ferm ca aliat de încredere, pe flancul estic al NATO. Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obţinerea unei păci juste şi durabile", a declarat Ionuţ Moşteanu.

La eveniment au participat miniştri ai apărării şi reprezentanţi ai ţărilor NATO, printre care Canada, Danemarca, Suedia, Letonia, Lituania.

”Discuţiile din cadrul Forumului s-au concentrat pe lecţiile învăţate de Ucraina în fiecare zi şi pe perspectivele emergente privind războiul modern”, transmite MApN.