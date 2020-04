Medicii din Italia au revenit ACASĂ. Ludovic Orban i-a întâmpinat la aeroport: ”Le multumesc enorm. Au transmis o imagine frumoasă despre România”

Cei 15 medici si asistenți români, care timp de două săptămâni i-au ajutat pe colegii de la un spital din Lombardia la tratarea pacienților infectați cu noul coronavirus și-au încheiat misiunea și astăzi s-au întors în țară.

”Sunt onorat să fiu prezent aici la revenirea in tara a formidabilei echipe de medici asistente, pompieri, care in mod voluntar au lucrat în Italia o perioada de 17 zile și au fost alături de cadrele medicale din Italia si de pacientii italieni in batalia contra covid-19.

Le transmit respectul, aprecierea mea si le multumesc enorm de faptul ca au transmis o imagine foarte frumoasa despre Romania. Îi felicit pentru misiunea lor umanitara si le urez succes in cariera, multumesc”, a spus Ludovic Orban, la aeroportul Otopeni.