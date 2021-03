Fiica ucigașului din Onești face mărturii în exclusivitatea la Realitatea Plus. Ea susține că a fost scoasă de jandarmi și de executorul judecătoresc din apartamentul groazei, sub amenințarea armei, și că familia ei nu a primit niciodată documentele ca să arate că locuința nu le mai aparține. În plus, tânăra spune că tatăl ei nu este un om violent și exclude varianta unui plan de răzbunare bine pus la punct în ultimii ani.