Bărbatul susține că fiica i-a fost scoasă din apartament cu pistolul la tâmplă și că, din acel moment, a început războiul său cu procurori, judecători, polițiști și toți cei care i-au aruncat familia în stradă.

În 2018, Gheorghe Moroșan a publicat pe Facebook o înregistrare video, în care anunță că se va răzbuna pentru pierderea apartamentului, dacă nu i se satisfac câteva doleanțe.

"Daca nu se lamureste aceasta situatie, cu arma de foc voi face si eu dreptate. Sa nu va fie de gluma! Nu glumesc! Iar daca vreti, luati masuri. Iar daca nu vreti, o sa va lamuresc ca o sa o luati mai tarziu!", amenința criminalul, în 2018, într-o postare pe o rețea de socializare.

"A scos pistolul din dotare si i a-pus fiicei mele pistolul la cap ca daca nu paraseste apartamentul o impusca. In acel moment, i-a pus catusele la mana si a dat-o afara fortat din apartament. (...) Am venit in tara si am incercat sa-mi recuperez lucrurile din apartament, dar nu s-a putut face absolut nimic. In acel moment, familia mea a fost aruncata in strada, nu i a dat voia sa ia absolut nimic din apartament. Bunuruile din apartament mi-au disparut complet. Apartamentul este gol. Inclusiv mi-au luat geamurile termopan. Am poze, inregistrari si martori", mai spunea, la acea vreme, criminalul.