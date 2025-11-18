Marius Lulea (AUR) îl face praf pe Ludovic Orban, după ce a fost dat afară de Nicușor Dan: „Se confirmă lipsa de moralitate a celor din jurul președintelui”

Lulea susține că Orban ar putea reveni cu un partid prezidențial
Prim-vicepreședintele AUR, Marius Lulea, a avut o reacție dură la Realitatea Plus după ce Ludovic Orban a explicat, într-o conferință de presă pentru a explica motivele îndepărtării sale din funcția de consilier al lui Nicușor Dan. Lulea a acuzat lipsa de moralitate și responsabilitate a celor implicați, afirmând că situația confirmă degradarea scenei politice.

„Se confirmă lipsa de moralitate, onoare și responsabilitate a celor care au fost alături de Nicușor. Acesta pare capabil să sacrifice pe oricine, iar din partea președintelui nu vedem un comportament moral care să clarifice situația legată de Ludovic Orban. El este cel care a deschis drumul către dezastru, deoarece în mandatul său de premier România a împrumutat 40 de milioane de euro. Totul pare o luptă dusă în interiorul politicii, dar nu pentru binele românilor. Mi-ar fi plăcut să avem un președinte care să ceară măsuri economice clare și să îi solicite lui Ilie Bolojan să achite datoriile restante.”

În continuare, vicepreședintele AUR a criticat modul în care fostul premier încearcă să își justifice poziția și relația cu Nicușor Dan:

„Domnul Orban caută justificări. A stat lângă Nicușor aproape un an și l-a susținut, dar nici el, nici Nicușor nu dau dovadă de moralitate. Consilierii vin și pleacă, nu există stabilitate și nu vedem profesioniști. Este posibil ca Nicușor să îl pregătească pe Orban pentru un nou partid cu ambiții prezidențiale, însă nu cunosc niciun român care să îl mai susțină pe Orban.”