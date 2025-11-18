„Se confirmă lipsa de moralitate, onoare și responsabilitate a celor care au fost alături de Nicușor. Acesta pare capabil să sacrifice pe oricine, iar din partea președintelui nu vedem un comportament moral care să clarifice situația legată de Ludovic Orban. El este cel care a deschis drumul către dezastru, deoarece în mandatul său de premier România a împrumutat 40 de milioane de euro. Totul pare o luptă dusă în interiorul politicii, dar nu pentru binele românilor. Mi-ar fi plăcut să avem un președinte care să ceară măsuri economice clare și să îi solicite lui Ilie Bolojan să achite datoriile restante.”

În continuare, vicepreședintele AUR a criticat modul în care fostul premier încearcă să își justifice poziția și relația cu Nicușor Dan:

„Domnul Orban caută justificări. A stat lângă Nicușor aproape un an și l-a susținut, dar nici el, nici Nicușor nu dau dovadă de moralitate. Consilierii vin și pleacă, nu există stabilitate și nu vedem profesioniști. Este posibil ca Nicușor să îl pregătească pe Orban pentru un nou partid cu ambiții prezidențiale, însă nu cunosc niciun român care să îl mai susțină pe Orban.”