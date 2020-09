Marian Oprișan nu acceptă înfrângerea. Baronul PSD a cerut renumărarea voturilor

Se pare că baronul Marian Oprișan nu se poate împăca cu ideea că a pierdut funcția de președinte al Consiliului Județean Vrancea, fapt pentru care a cerut renumerarea a aproximativ 10.000 de voturi nule în speranța că rezultatul va fi întors.

Același lucru l-a făcut și contracandidatul său care l-a învins. Este vorba despre senatorul liberal Cătălin Toma.

Renumerarea începuse ieri și din informațiile obținute de Realitatea PLUS se pare că aceasta s-ar fi încheiat. Numai că aceasta nu doar că nu a schimbat rezultatul alegerilor, ba chiar i-a mai adus un procent în plus lui Cătălin Toma, astfel că acesta are acum 46% față de 39%, cât are Marain Oprișan.