La fața locului au fost deplasate mai multe echipaje de intervenție: 3 autospeciale cu apă și spumă, un echipaj de descarcerare, un echipaj SMURD dar și o ambulanță a serviciului județean

Echipele de intervenție au descoperit un bărbat inconștient, restul au reușit să se evacueze din blocul afectat.

Bărbatul inconștient a fost la Spitalul Județean Constanța.

Autoritățile fac cercetări pentru a afla de unde a pornit incendiul și care este cauza izbucnirii.

