Incendiul care a declanșat ancheta

Miercuri, în localitatea Bârsana, un incendiu a mistuit un șopron, o anexă din lemn și o claie de fân. Din primele verificări, polițiștii au stabilit că focul ar fi fost pus intenționat, ipoteză care i-a condus rapid la principalul suspect: un bărbat cunoscut pentru neînțelegerile avute cu mai mulți consăteni.

Pentru a-l găsi pe fugar, autoritățile au apelat la resurse semnificative: polițiști, jandarmi și polițiști de frontieră au scotocit zona, sprijiniți de un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Aparatura cu termoviziune a avut un rol esențial în localizarea suspectului, în condițiile unui teren dificil și a condițiilor meteo nefavorabile.

Potrivit surselor judiciare, bărbatul ar fi acționat din răzbunare, însă incendiul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime. În cauză a fost deschis dosar penal, iar anchetatorii urmează să decidă măsurile legale, inclusiv reținerea suspectului.