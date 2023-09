Angajatul unei farmacii din București a fost prins în flagrant în timp ce vindea mai multe cutii de Fentanil și Oxicodonă - medicamente extrem de puternice folosite de dependenții de droguri. Ofițerii antidrog aveau informații că acesta urma să se întâlnească cu dealerii de droguri chiar lângă depozitul unei farmacii. El a primit decizie de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Trafic de droguri de mare risc, într-unul dintre cele mai mari lanțuri de farmacii din România.

Potrivit Realitatea PLUS, un bărbat a fost săltat de pe stradă, în această dimineață, de DIICOT chiar în momentul în care acesta se ducea să se întâlnească cu dealerul. Pastilele erau luate direct de la sediul firmei care deține lanțul de farmacii.

Conform unui comunicat al DIICOT, în cadrul acţiunii cu numele de cod "Himera", s-a reţinut faptul că în perioada 2022 - 2023 angajatul unui operator economic de profil a comercializat în mod repetat droguri de mare risc, respectiv peste 10.000 de comprimate ce conţin ca substanţă activă Fentanil, aproximativ 700 de comprimate de Oxicodonă, 1.200 de fiole de morfină, 380 de plasturi ce conţin ca substanţă activă Fentanil şi comprimate de codeină.

Fentanilul şi Oxicodona reprezintă cele mai periculoase droguri de mare risc existente în prezent pe piaţă, având în mod frecvent efect letal, arată comunicatul citat.

Fentanilul este un opioid sintetic extrem de puternic, destinat bolnavilor de cancer în stadii terminale şi gestionării durerilor în cazul intervenţiilor chirurgicale, fiind eliberat doar în baza prescripţiei medicale. S-a stabilit pe baza studiilor medicale de specialitate că Fentanil este de 100 de ori mai puternic decât morfina şi de 30 până la 50 de ori mai puternic decât heroina.

Potrivit datelor publicate pe site-ul agenţiei americane Drug Enforcement Administration (DEA), "este atât de puternic şi de mortal încât chiar şi un microgram poate ucide un om".

Stenograme bombă din dosarul farmacistului traficant care vindea droguri de mare risc! Bărbatul lua pastilele expirate din farmacii și le dădea mai departe dealerului pentru a le vinde. Asta în vreme ce pastilele trebuiau să fie, de fapt, distruse. Din discuțiile pe care le purta cu un traficant, reiese inclusiv că bărbatul avea grijă ca stocurile să nu crească sau să nu scadă prea mult, ca să nu bată la ochi.

COSTI: Sunt pentru data trecută?

COLABORATOR: Iți dau, fac un calcul, dar în principiu e pentru data trecută, pentru când ne-am văzut…săptamâna trecută, nici nu mai ştiu. Voiam să discut cu tine, am niște cereri pentru tine că cică sunt nişte concerte weekendul viitor, da, weekendul viitor sunt 2 sau 3 concerte aici în București, festivaluri.

COSTI: Păi şi ce trebuie să pregătim?

COLABORATOR: Îmi trebuie neapărat fentanyl de 100, oxy….

COSTI: Oxy, ce mi-ai zis tu…

COLABORATOR: Da, de la urgență mi-a spus…

COSTI: Dar acum, la următoarea tură o să fie ceva de 40, pentru că din ăla am strâns mai mult în perioada în care ai lipsit tu, gândindu-mă la abonament, dar ajung la stoc zero şi trebuie să mă apuc să le strâng pe alea din țară pe care le mai am păstrate undeva, dau drumul la asta?0 Ca….

COLABORATOR: Da!

COLABORATOR: Știi ce nu merge sub nicio formă? Fiolele de morfină.

COSTI: Nici nu am mai insistat cu ele.

COLABORATOR: În schimb, în acele cutii ce mi le-ai dat în decembrie, cică erau şi 2-3 cutii de plasturi, fentanyl.

COSTI: Păi cum mi-ai zis acuma, ăștia de 100…

COLABORATOR: Stai puțin, de asta mi-a cerut, e prima data cand îmi cere, eu așa le dădeam pe aici pe colo câte 1-2 .

...

COSTI: Când vrei să ne mai vedem? Săptămâna asta sau cea în care încep concertele?

COLABORATOR: Când consideri că ai putea tu să îmi aduci ca să îi pun la dispoziție pentru că eu am nevoie….

COSTI: Tot pe ….

COLABORATOR: Fentanyl.

COSTI: Duminica asta?

COLABORATOR: Da…Îți spun care-i faza….Eu am ramas fără bani.

COSTI: Da, dar la xxx îți trimit eu mesaj cu ce variante mai sunt, de 200 de 400, de 600 , şi câte ar fi, şi ăla de 300 câte ar fi.

COLABORATOR: Indiferent câte ar fi, cu cât e mai mare cu atât e mai bun

COSTI: Ideea este că nu pot face un suprastoc așa…

COLABORATOR: Aş vrea să profit acum de pe aceste concerte, am pierdut, cică a mers foarte bine la Untold, la toate nebuniile, aș vrea să pistonez…

Sursa: Referatul procurorilor