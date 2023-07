Potrivit ISU Gorj, este vorba despre doi cântăreţi care nu au rămas internaţi la spital.

„În jurul orei 00.40 am fost solicitati sa intervenim pentru acordarea primului ajutor calificat in orasul Turceni, unde, pe o scena, 2 persoane se sex masculin au foat ranite de un obiect de pe scena cazut din cauza vantului. La fata locului s-au deplasat un echipaj SMURD si un echipaj SAJ care au constatat ca cei 2 barbati in varsta de 21 si 46 de ani au suferit leziuni minore. Aceștia au fost evaluați medical la fata locului si au fost transportati la spital pentru investigatii medicale suplimentare. Din informatiile pe care le am, nu au ramas internați, leziunile fiind minore”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Gorj, Florin Chisim.

Judeţul Gorj s-a aflat, noaptea trecută, sub o avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată. Este vorba despre intensificări ale vântului (rafale de 70…90 km/h și izolat de peste 100 km/h), vijelii puternice, grindină de medii și posibil mari dimensiuni, frecvente descărcări electrice și averse torențiale (în intervale scurte de timp, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă vor fi de 30…40 l/mp și izolat peste 50 l/mp).