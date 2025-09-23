Zboruri afectate și excepții

MAE precizează că sunt așteptate anulări de ultim moment și întârzieri semnificative, indiferent de rută. Totuși, anumite curse vor fi operate conform programului:

zborurile interne spre insulele italiene,

zborurile intercontinentale deja programate.

De asemenea, în intervalele orare 07:00–10:00 și 18:00–21:00, companiile aeriene ar trebui să asigure desfășurarea normală a curselor.

Recomandări pentru pasageri

Cetățenii români care se află sau intenționează să călătorească în Italia sunt sfătuiți să consulte permanent site-urile oficiale ale aeroporturilor și companiilor aeriene pentru a afla din timp eventualele modificări.

Românii care întâmpină dificultăți pot apela numerele de telefon ale Ambasadei României la Roma:

+39 06 835 233 44, +39 06 835 233 52, +39 06 835 233 58, +39 06 835 233 56, +39 06 835 233 69, +39 06 835 233 71, +39 06 835 233 74.

Apelurile sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, disponibil permanent.

Pentru urgențe, românii pot suna direct la numerele de telefon ale consulatelor din Italia:

Roma: +39 345 147 3935

Milano: +39 366 108 1444

Bologna: +39 324 803 5171

Torino: +39 338 756 8134

Trieste: +39 340 882 1688

Bari: +39 334 604 2299

Catania: +39 320 965 3137

Informații actualizate pot fi consultate pe site-urile oficiale.