"A apărut acest zvon în toată perioada de campanie. S-a spus că mă va saltă DNA-ul, a mai apărut în mod recurent această tema. S-a spus că e ceva legat de relația dintre Nicușor Dan și Ludovic Orban. Sunt și canale media care tot populează spațiul public cu tot felul de astfel de teme. Nu am fost chemat la DNA, nu există niciun fel de motiv pentru că eu să fiu chemat la DNA.

Nu am comandat nicio achiziție publică, nu am sugerat, nu am recomandat parteneri, nu am cerut sub nicio formă să se deruleze sau să nu se deruleze contracte.

Sunt obligat să răspund la niște întrebări fără să spună cineva ceva concret. Unii au spus că am o relație cu nu știu ce doamna pentru simplu fapt că a lucrat și la Primărie și la Ministerul Transporturilor în perioada în care am lucrat și eu.

Nu cred că cineva din apropierea mea a încălcat în vreun fel legea sau a intervenit la aceste achiziții", a răspuns Ludovic Orban zvonurilor apărute în ultimele zile în presă.