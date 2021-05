Realitatea Plus

”Bugetul îl ține soția, dar am un copil de 13 ani care merge la școală, deci costă, am o fetiță de 2 ani și jumătate care mănâncă lapte, deci costă, se duc niște mii de lei pe lună cu întreținerea copiilor, undeva la 5.000 - 6.000 de lei cred pentru faptul că băiatul cel mare merge la școală privată, cu taxă școlară cu tot... nu, am zis mult, cred că vreo 4.000 de lei”, a spus Romașcanu.

Întrebat ce poate face un părinte cu alocația de acum, de puțin peste 200 de lei, social-democratul a admis că ”foarte puțin”.

”Noi avem o singură problemă fundamentală în acest moment în România pe care probabil o vedem, dar, din păcate, nu o și menționăm foarte des: scăderea dramatică a populației României, prin spor nagativ și migrație”, a atras atenția senatorul.

