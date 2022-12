"Fiecare dintre noi trăieşte într-o multitudine de contexte, iar eu, astăzi, sunt sub imperiul a două dintre ele. Una este dezbaterea pe buget. Atât am de spus pe buget - 3,2 nu 2,1 - că am văzut cum s-a dus în media. Da, şi bursele elevilor şi costurile pentru întreţinerea şi reparaţia şcolilor fac parte tot din bugetul educaţiei. Am descentralizat şcolile acum mai mult de 10 ani şi încă oamenii nu cer primarilor să aibă grijă de şcoli, se uită tot numai la Ministerul Educaţiei şi asta este ceva ce putem schimba împreună schimbând înţelegerea şi îmbunătăţind înţelegerea mecanismelor pe care statul le are atunci când vine vorba despre decizii şi despre responsabilităţi. Asta nu înseamnă că e suficient ca procent din PIB. E o creştere, dar, sper eu, că noul pachet de legi ale educaţiei va aduce o creştere substanţială care să însemne într-adevăr calea către România educată", a spus Deca la conferinţa "Învaţă şi dă mai departe", organizată de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Ea a adăugat că "al doilea context" sub imperiul căruia este îl reprezintă conferinţa ministerială OECD, care a avut loc miercuri şi joi la Paris.

"Ştiţi că România este stat candidat. Este prima conferinţă ministerială, după 12 ani, la nivelul OECD, pe educaţie şi acolo s-a discutat, poate similar cu dezbaterile noastre din Uniunea Europeană, despre cum facem tinerii să se simtă mai împuterniciţi, mai valorizaţi, mai parte a deciziilor. Discuţia nu are loc în grupuri unde ştim valoarea tinerilor, pentru că lucrăm în fiecare zi cu ei, discuţia se poartă între cei care iau decizii în statele cele mai dezvoltate ale lumii. Este clar că fără o implicare a tinerilor, mai ales pe subiectele care dor, pentru că green şi digital nu sunt subiecte care au apărut pentru că sunau bine, sau pentru că puteau fi etichete pentru alte programe, ci pentru că reprezintă chei ale viitorului cetăţeniei globale şi europene. Ştim cu toţii că niciun cetăţean nu va mai putea fi activ fără competenţe verzi şi digitale", a afirmat Deca.