„Legile puterii”. Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, RĂSPUNS rapid pentru Dragoș Săvulescu și alți fugari milionari penali

„Răspunsul Ministerului Justiției va fi institutional in absolut toate cazurile și este unul singur: Vom urmări aplicarea legii române, utilizând toate procedurile legale astfel încât cei care au incalcat legea și au fost condamnați penal de o instanță română, în acord cu legea română, lege care e in linie cu tot ce inseamna reglementare europeană, vor raspunde în fața acestei legi, mai devreme sau mai tarziu.

Și cred că sunt nenumarate precedente care arata ca, în final, toti care au incercat sa se sustragă legii române, la un moment dat, au fost extrădați, au ajuns să răspundă și să execute pedepsele pe care judecatorii români le-au pronunțat.

Este însă un proces care implică proceduri, nu se termină într-o zi sau in alta, peste noapte. E nevoie de răbdare și de perseverenta. Noi avem și această răbdare și perseverență și veti vedea ca unul cate unul vor fi supusi rigorilor legii”, a declarat Cătălin Predoiu, miercuri seară, la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.

Răspunsul ministrului vine și după ce acesta s-a declarat „dezamăgit” de o instanță din Italia pentru că a respins extrădarea omului de afaceri Dragoș Săvulescu. Curtea de Apel din Napoli a respins extrădarea omul de afaceri,care i-a răspuns ministrului Justiției printr-o scrisoare deschisă postată pe Facebook. Săvulescu îl critică pe Predoiu pentru că s-a luat de justiţia din Italia: „Asteptati o interventie in actul de justitie sau chiar eventual o ancheta in actul de justitie din Italia in conditiile in care propria ograda romaneasca colcaie de abuzuri si nu anchetati nimic?”, a scris acesta pe Facebook. Săvulescu a fost condamnat la 5 ani şi jumătate de închisoare în dosarul retrocedărilor ilegale de pe Litoral, însă pedeapsa omului de afaceri a fost preschimbată in Italia într-una cu suspendare.

Despre procedurile de extrădare a celor condamnați în România fugiți în străinătate, Cătălin Predoiu a explicat că „Ministerul Justiției este la zi cu procedurile (...), o parte din extradari se desfasoara in acord cu regulamentul european intre instante, direct între instanțele românești și cele din străinătate”.

Printre cei care alcătuiesc actuala listă lungă a fugarilor penali se află Alina Bica, fostă șefă DIICOT, Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, oamenii de afaceri Sorin Strutinsky, Puiu Popoviciu, Alexander Adamescu, Abraham Morgenstern.

Recuperarea prejudiciului în cazul milionarilor fugari și penali



„Ieri (marți, 10 noiembrie - n.red.) am lansat in dezbatere publica o politică pentru modernizarea Agenției naționale de administrare a bunurilor provenite din infracțiuni care vizează transformarea acesteia din simpla valorificare a acestor bunuri , de vanzare a lor si recuperare partiala a prejudiciilor, pentru ca foarte rar s-a intamplat sa se recupereze total prejudiciile, intr-o agentie care sa mearga sa caute, să identifice oriunde in lume, prin colaborare cu alte tari toate aceste active, bani active mobiliare sau imobiliare, sustrase pri ncomiterea de infractiuni. Sa avem o institutie care sa caute in offshore-uri banii, averile imobiliare plasate pe teritoriul altor state, și, în cooperare cu institutii din acele state, sa le putem recupera.

Chiar ieri am trimis scrisori și omologilor din Statele Unite si Olanda unde sunt frecvent inregistrate companii care deruleaza prin conturi offshore operațiuni datorită jocului reglementărilor fiscale. Am discutat deja cu ministrii omologi. Lucrurile merg inainte si vor merge spre bine”, a mai declarat ministrul Justiției, miercuri, la „Legile puterii”, la Realitatea PLUS.