Legenda televiziunii americane, Larry King, a decedat la 87 de ani

Informația a fost transmisă și de reprezentanții Spitalului din LA, conform ziarului The Independent.

Omul de televiziune fusese spitalizat la începutul acestui an, fiind diagnosticat la momentul respectiv cu noul coronavirus, conform presei internaționale!

Jurnalistul american avea probleme grave de sănătate, ce se manifestaseră în anii din urmă. King suferise în 2019 un atac cerebral şi i-a fost făcută apoi o angioplastie. În 2017, el făcuse public faptul că a primise tratament pentru cancer pulmonar. Larry King a suferit un grav atac de cord în 1987, în urma căruia a fost operat.

Larry King: US talk show host dies weeks after testing positive for COVID-19 https://t.co/h2V1Gs6EIo