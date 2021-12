„Noaptea trecută, poliţiştii Biroului Rutier Bistriţa au depistat, în flagrant delict, un tânăr fără permis care se afla sub influenţa alcoolului şi a unor substanţe psihoactive, la volanul unui autoturism care ar fi fost sustras. Astfel, în jurul orei 02,30, pe o stradă din Bistriţa, poliţiştii rutieri au oprit pentru control un autoturism în care se aflau doi tineri. La volan a fost identificat un tânăr de 23 de ani, din localitate, care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, şi pasagerul, un tânăr de 21 de ani, din Bistriţa. În urma verificărilor efectuate, a reieşit faptul că autoturismul pe care-l conducea aparţine unei femei din Bistriţa, fiind sustras din apropierea locuinţei”, se arată în comunicat.



Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, dar şi cu aparatul DRUG TEST 5000, rezultatul fiind pozitiv în cazul substanţelor cannabis şi metamfetamină.



Tânărul a fost condus la spital pentru a-i fi prelevate mostre biologice.



Poliţiştii Biroului Rutier au întocmit dosar penal şi continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, furt în scop de folosinţă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.



Totodată, conducătorul auto şi prietenul care îl însoţea au fost sancţionaţi contravenţional pentru nerespectarea restricţiilor de circulaţie în context pandemic.