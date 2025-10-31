Acuzațiile, apărute în mass-media și pe rețelele sociale în urmă cu câteva luni, au generat un val de controverse, fiind inițiate mai multe investigații.

În 2023, Shelby Lynn a publicat pe rețelele de socializare o serie de postări în care susținea că ar fi fost drogată și, posibil, abuzată în timpul concertului din capitala Lituaniei.

„Am fost drogată de Rammstein la petrecere”, „Fata drogată de Rammstein” și „Cineva din echipa Rammstein m-a drogat pe mine și pe multe alte fete” au fost printre afirmațiile care au făcut rapid înconjurul lumii.

Mai multe femei susțineau că ar fi fost drogate și agresate sexual la petrecerile organizate după concertele trupei Rammstein, acuzații negate vehement de Lindemann și echipa sa juridică.

„Aceste acuzații au declanșat un val global de indignare împotriva clientului nostru”, a declarat Simon Bergmann, avocatul solistului. „Numeroase publicații au preluat suspiciunea că Till Lindemann ar fi drogat femei la concertele Rammstein pentru a putea comite acte sexuale asupra lor”, a adăugat avocatul solistului Rammstein.

PRESS RELEASE ON THE MATTER OF TILL LINDEMANN VERSUS SHELBY LYNN pic.twitter.com/ChdYWyljrY — Schertz Bergmann (@schertzbergmann) October 30, 2025

Instanța din Hamburg a considerat că aceste afirmații nu au fost susținute de dovezi. „Deoarece Shelby Lynn a acuzat un comportament infracțional, sarcina probei a revenit ei. Nu a putut demonstra că membrii trupei Rammstein i-ar fi introdus droguri în băutură. Declarația sa verbală din timpul audierii din 22 august 2025 nu a convins instanța”, a transmis avocatul lui Lindemann.

Shelby Lynn a primit o interdicție oficială de a mai disemina aceste acuzații. Hotărârea este una cu greutate juridică și simbolică, subliniază apărătorii solistului, deoarece majoritatea articolelor publicate după vara anului 2023 s-au bazat pe declarațiile acum interzis a fi repetate.

„A trebuit să deschidem numeroase procese în numele clientului nostru privind aceste relatări, iar aproape toate s-au încheiat favorabil pentru Till Lindemann”, a adăugat Bergmann.

În timpul anchetei, raportul medico-legal a concluzionat că nu există dovezi clare care să indice violență sexuală, iar procurorii au decis să renunțe la urmărirea penală.

Avocații solistului au anunțat că vor demara acțiuni legale împotriva acuzațiilor false din mass-media. Totodată, casa de discuri Universal Music suspendase temporar promovarea trupei în contextul scandalului.

Scandalul a ridicat probleme legate de siguranța fanilor și a generat apeluri din partea autorităților germane pentru un cod de conduită mai strict în industria muzicală.