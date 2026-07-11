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Social· 1 min citire
Intervenție de urgență în Bușteni: patru alpiniști au căzut aproximativ 10 metri, după ruperea corzii de asigurare. Forțe suplimentare de intervenție, mobilizate
Salvamont
Publicat11 iul. 2026, 15:40
Actualizat11 iul. 2026, 15:47
Patru persoane care practicau alpinism în zona Valea Albișoarei, din Bușteni, au fost implicate într-un accident montan, după ce coarda de asigurare s-a rupt. A fost solicitată intervenția unui elicopter SMURD. De asemenea, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu un echipaj de prim ajutor SMURD, două unităţi de terapie intensivă mobilă SMURD şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care se vor deplasa pe stadionul din oraşul Buşteni.
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