Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 27-28 ianuarie 2024, scaldat de influente astrale majore. Luna plina a lupului tocmai a trecut, dar efectele continua, cu atat mai mult cu cat se simte influenta lui Pluto proaspat intrat si el in Varsator. Soarele se afla in cuadratura cu norocosul Jupiter sambata. Tot atunci, Uranus isi incheie retrogradarea si incepe o perioada fara planete retrograde. Duminica, planeta iubirii Venus intra in legatura cu Lordul karmei Saturn. Te poti astepta la schimbari din senin.