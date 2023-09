În acest weekend, vom simți o puternică încurajare de a ne pune în aplicare planurile și pasiunile personale, astfel încât să ne putem realiza obiectivele. Chiar dacă am fost tentați să le amânăm pentru o vreme, suntem acum puternic încurajați să le ducem la bun sfârșit, iar asta se datorează influențelor astrale majore care guvernează acest weekend.

Este timpul să fim încrezători în forțele noastre și să acționăm, pentru a ne atinge scopurile și a ne îmbunătăți viața.

Horoscop weekend. BERBEC

Luna si Venus si iti activeaza prieteniile, socializarea, explorarea si extinderea orizonturilor in acest weekend. Este un timp ideal sa iesi in lume si sa sarbatoresti viata, sa te distrezi, sa te conectezi cu oamenii pe care ii iubesti si sa te bucuri incercand lucruri si experiente noi dar si intalnind lume noua. Duminica, poti sa ai de-a face cu emotii mai puterice pe planul de acasa, dar vor trece repede.

Horoscop weekend. TAUR

Lucrurile au fost agitate si pline la munca in ultima vreme, deci ia in calcul sa te folosesti de prima parte de weekend ca sa iti fie usor si bine. Da-ti timp sa te recuperezi si sa te bucuri scufundandu-te in pace, liniste, solitudine si clipe in natura. Duminica, vei fi pregatit sa te realaturi lumii cu energie iar compania celorlalti se va simti stimulanta in loc de epuizanta.

Horoscop weekend. GEMENI

Luna activeaza in acest weekend parteneriatele pentru tine si va fi intr-o combinatie favorabila cu Venus si Jupiter, fapt ca va pune romantismul in cap de lista pentru tine. Te simti sexy si increzator in tine, iar aceasta stare te face atractiv, deci bucura-te de atentia ce vine usor spre tine. Duminica esti sfatuit sa fii atent la reactiile tale emotionale si la comportamentul impulsiv, al tau si al altora.

Horoscop weekend. RAC

Cu Mercur iesit din retrograd si impreuna cu Luna, esti sfatuit sa te pregatesti pentru urcusuri si coborasuri emotionale, pasiuni, conversatii profunde si surprize neasteptate in acest domeniu. Mentine-ti echilibrul intern, priveste cum se deruleaza lucrurile ca si cum te uiti la un film si bucura-te de ceea ce vezi. Ar trebui sa planifici activitati care se fac cu inima usoara si cu distractie alaturi de prieteni. Daca poti da deoparte orice urma de drama din aspectele relatiilor, cu atat mai bine.

Horoscop weekend. LEU

Luna iti activeaza creativitatea in harta in acest weekend, deci lasa-te inspirat de instrumentele tale favorite, de pictura, de lipici, de stilou, cerneala, canvas sau un jurnal. Scoate orice te inspira sa te exprimi creativ si lasa-ti fluxul creativ sa curga din tine spre lume. Impreuna cu creativitatea, iubirea si romantismul sunt activate si luminate, deci daca nu ai planificat inca nimic pentru vineri si sambata seara, fa-o acum si bucura-te de prietenie si iubire.

Horoscop weekend. FECIOARA

Luna poate crea unele tensiuni interioare si iti cere sa fii atent spre casa si familia ta in acest weekend. Focuseaza-ti timp de calitate spre cuibul tau si ai grija de sarcinile si proiectele din jurul caminului. Un membru de familie iti poate cere ajutorul. Tine minte ca poti sa fii bun, bland si sa oferi sustinere fara sa sari sa salvezi persoana, luandu-i din puterea personala. Practica granite sanatoase si vei fi bine.

Horoscop weekend. BALANTA

Luna activeaza acum pentru zodia ta invatatul, cunoasterea, studiile si comunicarea. Daca exista un curs pe care ai fi dorit sa il urmezi sau un training cu care cochetezi, poate online, sunt zile excelente pentru asa ceva, scrie Sfatul Parintilor. Este timp ideal si pentru o scurta iesire in afara localitatii tale, poate doua zile intr-o cazare cu peisaj de vis si multa liniste unde iti poti aduna gandurile sau poti avea clipe romantice minunate. Romantismul este si el in meniu, deci planifica in consecinta.

Horoscop weekend. SCORPION

Luna activeaza pentru zodia ta subiecte financiare in acest weekend, deci fa-ti timp sa iti revizuiesti conturile, sa platesti facturi si sa studiezi felurile in care poti intretine, ingriji si creste starea ta de bine financiara. Fii atent la o relatie cu un frate sau sora. Nu te implica in nicio cearta, nu iti strica finalul de weekend, doar respira profund, ureaza in tacere tot binele din lume si distanteaza-te ca sa fii in propria ta energie.

Horoscop weekend. SAGETATOR

Luna activeaza starea aceea speciala in care esti constient de tine insuti si de felul in care mergi si te prezinti in lume. Mercur proaspat iesit din retrograd te fac un magnet pentru oameni in acest weekend. Toata lumea doreste sa petreaca timp cu tine si sa se imbrace in energia ta buna. Tine minte totusi, tu esti cel ce alege cu cine sa isi petreaca timpul, deci nu intra in capcana de a face pe plac tuturor. Cele mai bune experiente vin din energia care curge liber intre doi oameni liberi, nu cand una din persoane este manipulata de cealalta, constient sau nu.

Horoscop weekend. CAPRICORN

Cu Luna activand pentru zodia ta vise, viziuni si stari modificate de constiinta, fii atent la intuitia ta in acest weekend. Mercur proaspat iesit din retrograd va aduce la suprafata emotii care te pot face sa te simti usor ranit sufleteste. Fii constient de asta si fa tot ce poti ca sa nu iei nimic personal. Tine minte ca sensibilitatea ta si abilitatile empatice pe care le ai sunt, de fapt, adevarate daruri.

Horoscop weekend. VARSATOR

Acesta este un weekend foarte social pentru tine, cu Luna stralucind direct pe prietenii si angajamente sociale, iar Soarele, Venus si Jupiter dand o mana de bine in aceasta privinta. Esti preocupat cum arati, cum te prezinti si cat esti de atractiv, deci vei fi cu adevarat irezistibil. Bucura-te de atentia pe care o primesti si constientizeaza ca felul tau de a fi generos si modul autentic de a trai in aceasta lume ridica starea de spirit a celor ce petrec timp cu tine.

Horoscop weekend. PESTI

Poti simti nevoia sa te retragi si sa petreci timp in solitudine, sau poti fi solicitat la munca si sa ai de-a face cu anumite teme profesionale de rezolvat. Insa pana duminica, toate acestea sunt istorie iar Mercur impreuna cu Luna iti vor activa prieteniile si angajamentele sociale, deci petrece timp cu amicii si chiar bucura-te.

