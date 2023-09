Astrologia poate oferi noi perspective asupra relațiilor interpersonale, ajutându-ne sa ne intelegem si sa ne acceptam mai bine pe noi înșine, precum și să identificăm mai ușor persoanele care ni se potrivesc.

Portretul robot al bărbatului perfect pentru fiecare zodie este un exemplu interesant al felului în care astrologia poate contribui la dezvoltarea personala si la formarea unor relații mai armonioase.

Femeie Berbec – Intelectualul

Femeile Berbec sunt firi independente si logice. Ele cauta un barbat care sa se ridice la nivelul lor de gandire si onestitate. Nu au timp de alte „povesti”.

Femeie Taur – Incapatanatul

Femeia Taur isi doreste alaturi un barbat pasional, determinat, alaturi de care sa se lase prada placerilor de toate felurile. Pentru ea nimic nu este mai excitant decat un barbat incapatanat.

Top 3 zodii care adoră drama și scandalul. Provoacă mereu certuri și scot fum pe nas când îi văd pe ceilalți fericiți

Femeia Gemeni – Onestul

Femeia Gemeni isi doreste sa incerce mereu lucruri noi. Este aventuroasa din punct de vedere social si se asteapta ca barbatul de langa ea sa tina pasul. Femeia Gemeni asteapta ca barbatul de langa ea sa vorbeasca deschis, fara ocolisuri.

Femeia Rac – Inimosul

Femeia Rac este foarte sensibila si are nevoie de un barbat inimos, dragastos, sincer, care sa nu profite de sensibilitatea ei.

Femeia Leu – Seducatorul

Femeia Leu este loiala si motivata, iar barbatul care vrea sa-i cucereasca inima ar trebui sa fie foarte seducator.

Femeia Fecioara – Rabdatorul

Femeia Fecioara este foarte misterioasa. Barbatul de langa ea ar trebui sa fie rabdator, ca Fecioarele au tendinta sa petreaca mai mult timp in introspectie.

Ratații pe care îl atragi, în funcție de zodie. Ce se întâmplă când astrele se ceartă cu legea atracției

Femeia Balanta – Loialul

Femeia Balanta este foarte incapatanata si minciuna nu are ce cauta in preajma ei. Barbatul perfect pentru ea ar trebui sa fie loial si comunicativ.

Femeia Scorpion – Pasionalul

Femeia Scorpion traieste totul la intensitate maxima. Are nevoie de un barbat la fel de pasional, la limita frivolitatii, insa sincer si rabdator.

Femeia Sagetator – Senzualul

Femeia Sagetator este aventuroasa si petrecareata. Nu trebuie neaparat sa iasa din casa pentru a se simti bine alaturi de barbatul de langa ea. Acesta ar trebui sa fie senzual si cu simtul umorului.

Femeia Capricorn – Muncitorul

Femeia Capricorn este foarte serioasa si apreciaza partenerii care ii seamana in toate privintele. Pentru ca ii place securitatea caminului, ea are nevoie de un barbat muncitor, care sa-i asigure un viitor cert.

Femeia Varsator – Fermecatorul

Femeia Varsator este creativa si isi foloseste imaginatia atat in viata de zi cu zi, cat si in dormitor. Ea are nevoie de un barbat fermecator, pasional, care sa-i dea incredere in fortele proprii.

Femeia Pesti – Romanticul

Femeia Pesti este emotionala, sensibila si are nevoie de un barbat romantic, sincer, dragastos. Ea are nevoie zilnica de dovezi siropoase de iubire.

Testul relației: Care cuplu crezi că este cel mai fericit? Află ce spune răspunsul despre relația ta