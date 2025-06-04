Guvernul ia cu asalt buzunarele stăpânilor de pisici. Ce spune o propunere pe masa negocierilor

Autoritățile din România intenționează să implementeze un pachet fiscal amplu, menit să reducă deficitul bugetar, cel mai ridicat din Uniunea Europeană. Printre măsurile propuse se numără și creșterea TVA-ului pentru hrana pisicilor, o modificare care ar putea afecta direct stăpânii acestor animale de companie.

În prezent, TVA-ul aplicat hranei pentru pisici este de 9%, însă în cadrul noilor politici fiscale se analizează majorarea acestui procent. Măsura ar putea intra în vigoare din 1 iulie 2025, ca parte a eforturilor de a aduce venituri suplimentare la bugetul de stat.

Alte schimbări fiscale propuse pentru anul 2025

Pe lângă modificarea TVA-ului pentru hrana animalelor, autoritățile iau în calcul o serie de alte măsuri care să contribuie la reducerea deficitului bugetar:

Introducerea unei taxe de solidaritate pentru veniturile care depășesc un anumit prag;

Implementarea unui sistem de impozitare progresivă;

Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile mari;

Majorarea impozitelor pe profit și pe dividende;

Creșterea accizelor la carburanți, băuturi alcoolice, tutun și produse de lux;

Impozitarea câștigurilor obținute din tranzacțiile cu criptomonede;

Introducerea unei taxe suplimentare de 20% pentru jocurile de noroc.

Modificări importante la contractele pe drepturi de autor

Pe 2 iunie 2025, președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire cu reprezentanții principalelor partide parlamentare – PNL, PSD și USR – pentru a discuta măsurile fiscale necesare pentru diminuarea deficitului bugetar.

În cadrul acestei discuții s-au analizat mai multe opțiuni, printre care se numără și creșterea TVA-ului până la 22%, dar și modificarea regimului fiscal aplicabil contractelor de drepturi de autor. În prezent, aproape 500.000 de români care obțin venituri din drepturi de autor beneficiază de scutirea de la plata contribuțiilor sociale, cu condiția să aibă și un contract de muncă. Această facilitate fiscală este însă în discuție și ar putea fi modificată în cadrul noilor măsuri.

Următorii pași

Toate aceste schimbări sunt încă în faza de analiză și dezbatere, urmând ca în perioada următoare să fie stabilite detaliile finale ale pachetului fiscal care va fi propus spre aprobare.

