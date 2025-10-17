SNST acuză autoritățile române că încalcă sistematic angajamentele asumate prin Strategia UE pentru Tineret 2019–2027 și semnalează chiar posibile nereguli în utilizarea fondurilor europene alocate pentru Anul European al Tineretului 2022.

Organizația sindicală atrage atenția că structurile specializate – Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret (DJST) și Centrele de Tineret – au fost complet excluse din implementarea programelor europene, precum Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, lăsând peste 5 milioane de tineri români fără acces egal la oportunități.

Printre solicitările adresate Comisiei Europene se numără:

Audit UE privind fondurile pentru Anul European al Tineretului 2022

Monitorizare sporită a României, cu raportare trimestrială

Recomandare oficială pentru reunificarea domeniilor Sport și Tineret

SNST avertizează că lipsa de finanțare și dezinteresul guvernamental riscă să compromită pe termen lung incluziunea, participarea civică și dezvoltarea profesională a noilor generații. Scrisoarea vine în contextul în care România se confruntă cu un exod masiv al tinerilor și o criză de încredere în instituțiile publice.