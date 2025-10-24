Documentul întocmit de Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT) aduce la lumină fapte de o cruzime extremă. În mai multe spitale psihiatrice și centre de recuperare din România, personalul medical ar fi aplicat violențe fizice, sedări masive și chiar șocuri electrice asupra pacienților.

În trei dintre cele patru spitale vizitate, autopsiile au confirmat prezența urmelor de lovituri și traumatisme pe trupurile pacienților decedați. „Cadrele medicale sufocau pacienții cu medicamente și le aplicau șocuri electrice”, se menționează în raportul CPT.

Documentul descrie scene de violență repetată: „Abuzurile constatate includ pălmuiri, împingeri, răsucirea urechilor, smulgerea părului, lovituri cu pumnii, cu obiecte și cu picioarele — chiar și atunci când pacienții erau întinși pe podea.”

Instituțiile unde au fost descoperite acte de violență sistemică

Raportul european enumeră explicit instituțiile unde au fost observate tratamente abuzive: Spitalul de Psihiatrie Ștei (județul Bihor), Spitalul Poiana Mare (județul Dolj), Spitalul Săpoca (județul Buzău) și Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călinești (județul Argeș).

La Spitalul Ștei, anchetatorii europeni au primit informații despre mai multe decese recente. Într-unul dintre cazuri, cauza morții a fost confirmată ca fiind „asfixiere mecanică și traumatisme multiple”. În urma constatărilor, procurorii români au deschis dosare penale, acționând la sesizarea Ministerului Public, imediat după vizita efectuată de CPT în 2024.

Pacienți sedați și imobilizați zile întregi

Imaginea descrisă de experții europeni este una de coșmar. În spitalele vizate, pacienții ar fi fost legați de paturi ore sau chiar zile în șir, fără a fi supravegheați de cadre medicale. Sedativele erau administrate în doze uriașe, fără justificare medicală, iar hrănirea forțată, lipsa igienei și tratamentele umilitoare erau practici curente.

Condițiile de cazare erau la fel de degradante: încăperi reci, supraaglomerate, murdare și lipsite de ventilație. „În multe cazuri, pacienții păreau mai degrabă prizonieri decât pacienți”, notează raportul.

Potrivit acelorași concluzii, „s-a constatat o cultură instituțională bazată pe frică, pedeapsă și control, nu pe tratament sau empatie”.

România, chemată să intervină imediat

După publicarea raportului, procurorii au deschis o anchetă amplă pentru ucidere din culpă, purtare abuzivă și neglijență în serviciu. În același timp, Comitetul European cere autorităților române să adopte măsuri concrete: instalarea de camere video în toate secțiile psihiatrice, monitorizarea permanentă a pacienților, interzicerea folosirii electroșocurilor ca metodă coercitivă, instruirea personalului medical în spiritul respectării drepturilor omului și mutarea urgentă a pacienților din instituțiile unde s-au constatat abuzuri către centre comunitare.

Un avertisment ignorat de ani de zile

CPT subliniază că nu este pentru prima dată când România primește astfel de avertismente. În ultimii 15 ani, rapoartele anterioare au semnalat abuzuri repetate, însă „situația a rămas structural aceeași”.

„Moartea a opt pacienți în asemenea circumstanțe reprezintă un eșec grav al statului român de a-și proteja cetățenii cei mai vulnerabili”, se precizează în concluzia documentului făcut public de Consiliul Europei.

Detalii cutremurătoare din interiorul spitalelor

În cadrul aceleiași investigații, martorii au relatat un episod care a șocat inclusiv anchetatorii europeni. Într-unul dintre spitale, o asistentă medicală ar fi folosit o armă cu electroșocuri asupra pacienților. Fapta a fost confirmată de mai mulți martori și inclusă în sesizarea transmisă autorităților române.

Anchetele declanșate acum de procurori vizează nu doar moartea celor opt pacienți, ci și practicile generalizate care au transformat spitalele psihiatrice în locuri de abuz, umilință și teroare.

