Grindeanu cere audieri de urgență în Parlament. Oana Țoiu și consulul din Dubai, sub lupa Comisiei de Politică Externă a Parlamentului

Sorin Grindeanu a anunțat că va solicita oficial Comisiei de Politică Externă convocarea unor audieri de urgență în scandalul momentului cu repatrierea românilor din Orientul Mijlociu. Vizate sunt nume-cheie din diplomația românească: consulul României la Dubai și reprezentanți de rang înalt din Ministerul Afacerilor Externe.

Sorin Grindeanu a ieșit la atac după apariția listei de pasageri din zborul spre Dubai, document care schimbă radical datele problemei în cazul dispariției temporare a fiicei fostului premier Victor Ponta. Grindeanu, vorbind nu doar ca politician, ci și din postura de părinte, a catalogat situația prin care a trecut familia Ponta drept „regretabilă” și a anunțat măsuri de forță la nivel legislativ și executiv.

„Sunt revoltat ca tată”: Politica, lăsată la ușă până la proba contrarie

Sorin Grindeanu a explicat că tăcerea sa de până acum a fost un gest de respect față de dorința Dacianei Sârbu, mama Irinei, de a nu politiza un moment de maximă vulnerabilitate familială. Totuși, noile informații privind identitatea celor aflați la bordul aeronavei au transformat un incident privat într-o problemă de siguranță națională și responsabilitate diplomatică.

„Sunt tată și nu doresc niciunui părinte să stea cu sufletul la gură pentru siguranța copilului său. Sunt revoltat față de ce s-a întâmplat, dar în lumina informațiilor de ieri, lucrurile nu mai pot rămâne așa”, a declarat Grindeanu.

Solicitare către premier: Corpul de Control la MAE

Vicepremierul îi cere public premierului Ilie Bolojan să activeze toate pârghiile legale pentru a clarifica „bătălia din media” și pentru a prezenta românilor situația reală. Propunerea este una administrativă și urgentă: trimiterea Corpului de Control al Prim-ministrului la Ministerul Afacerilor Externe.

Ținta controlului este verificarea informațiilor apărute în spațiul public legate de zborul spre Dubai și de modul în care diplomația română a gestionat sau a fost implicată în acest circuit.

Ofensiva în Parlament: Audieri pentru Oana Toiu și consulul din Dubai

Dincolo de verificările Guvernului, Sorin Grindeanu mută lupta în forul legislativ. Acesta a anunțat că va solicita Comisiei de Politică Externă să declanșeze o procedură de audieri oficiale. Pe lista neagră a audierilor se află Oana Țoiu, a cărei activitate este pusă sub semnul întrebării în acest context și consulul României la Dubai, pentru a explica procedurile aplicate în cazul minorului și comunicarea cu autoritățile locale.