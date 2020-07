Garda de Mediu, amendă uriaşă pentru Primăria Capitalei, pentru lipsa spaţiilor verzi. Bădulescu: "Ministrul Mediului, mincinosul de serviciu"

În urma unui control făcut de Comisariatul Municipiului Bucureşti al Gărzii Naţionale de Mediu la Primăria Capitalei, s-a constatat că PMB nu are un Registru al Spaţiilor Verzi întocmit conform normelor.

Mai mult, administraţia locală nu deţine nicio informaţie despre suprafaţa tipurilor de terenuri din intravilanul localităţii, ce ar fi trebuit să compună acest Registru.

Conform anunţului făcut de Ministerul Mediului, din datele prezentate rezultă o suprafaţă de spaţiu verde pe cap de locuitor de 8,89 mp, mult sub limita impusă de Ordonanţa de Urgenţă 195/2005 privind protecţia mediului - 26 mp/locuitor.

Într-o intervenţie la Realitatea PLUS, prefectul Capitalei, Aurelian Bădulescu, susţine că acest registru există, dar nu a fost actualizat.

"Este o minciuna care vine din partea celui mai mare mincinos, mincinosul de serviciu, ministrul Mediului. Ceea ce face el e impardonabil. Registrul verde exista la sediul PMB, dar amenda aplicata a fost una pentru faptul ca nu este updatat. In cursul unui an, acest registru se updateaza in functie de situatiile care apar. De la luna la luna, el se updateaza. Imi pare rau ca o astfel de institutie care azi poate fi condusa de un mascarici isi permite sa duca catre populatie aceste informatii false. Intrati pe site-ul PMB, scrieti "cadastrul verde" si veti vedea ca exista 3 instrumente de lucru", a declarat Aurelian Badulescu.