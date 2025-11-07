”Ieri, 6 noiembrie, poliţiştii din Braşov au identificat un bărbat, cetăţean ucrainean, de 42 de ani, care era dat în urmărire internaţională de autorităţile din ţara sa pentru infracţiuni grave comise cu violenţă. Acţiunea de identificare a fost desfăşurată de către poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Braşov, cu sprijinul Serviciului Judeţean pentru Imigrări şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale Braşov, care, în urma verificărilor, au constatat că persoana figura cu o menţiune operativă în reţeaua Interpol”, au transmis, vineri, reprezentanții Poliției Române.

Potrivit sursei citate, menţiunea Interpol fusese emisă de statul ucrainean, iar persoana depistată de poliţişti era considerată periculoasă, violentă şi cu risc de evadare.

”Bărbatul era căutat pentru infracţiuni de şantaj şi vătămare corporală gravă, fapte comise de un grup organizat, pe numele acestuia fiind emis un mandat de arestare pentru executarea unei pedepse de 12 ani de închisoare, conform legislaţiei penale ucrainene”, informează polițiștii.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Braşov.