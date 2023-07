Murele sunt originare din Asia, Europa, America de Nord, Australia, Africa si America de Sud si au cea mai raspandita origine geografica a oricarei culturi de fructe. Mai tarziu este cultivat in intreaga lume cu clima care o sustine. Este folosit in Europa inca de 2000 de ani si este consumat ca aliment, utilizat in diferite scopuri medicinale si, de asemenea, este cultivat in garduri vii pentru a pastra la distanta invadatorii nepoftiti.

Acum, fructele se pot obtine fie din natura, cele mai mari mure fiind cele din zonele de deal si munte, fie din cultura murului in ferme agricole.

Valoare nutritionala

In afara de gustul lor minunat si dulce, murele sunt o sursa buna de nutrienti, minerale, vitamine. Consumand 144 grame din aceste fructe, obtineti:

0,93 mg Mangan

30,2 mg Vitamina C

0,238 mg Cupru

28,5 µg Vitamina K

7,6 g Fibra dietetica totala

1,68 mg Vitamina E

0,89 mg Fier

13,84 g carbohidrati

36 pg de Vitamina B9

0.397mg Vitamina B5

0,76 mg Zinc

29 mg Magneziu

Murele, alaturi de alte fructe de padure, sunt excelente pentru creier

Consumul de fructe de padure (mure, afine, fragute) si alte fructe de padure este benefic pentru creier si poate ajuta la evitarea pierderilor de memorie legate de varsta, precum si alte modificari. Cercetarile au concluzionat ca fructele de padure ajuta creierul sa ramana sanatos in diferite moduri. Murele contin niveluri ridicate de antioxidanti, compusi care ajuta la protejarea celulelor de deteriorarea radicalilor liberi nocivi. Fructele de padure schimba modul in care neuronii din creier comunica. Aceste modificari ale semnalizarii pot preveni inflamatia din creier, ceea ce duce la contributia stoparii deteriorarii neuronale si la imbunatatirea controlului motor si a cognitiei.