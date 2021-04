Florian Bodog au putea da declarații în fața procurorilor după ce, pe 21 aprilie, Plenul Senatului a încuviințat cererea DNA de urmărire penală a fostului ministru al Sănătății - Florian Bodog, actual senator PSD, în condițiile în care solicitarea Direcției Naționale Anticorupție a fost respinsă, în comisia juridică.

Senatorul PSD Florian Bodog a declarat în plen, că nu cere colegilor parlamentari să voteze împotriva solicitării DNA privind cercetarea sa penală, pentru că nu are nimic de ascuns şi are încredere în Justiţia din România.



„Din start vă spun că nu vă voi cere să votaţi împotriva solicitării de cercetare a mea, că n-am nimic de ascuns, întotdeauna am răspuns invitaţiilor şi nu este prima dată când am fost invitat la DNA sau la Parchet. (...) Nu-mi este frică de Justiţie şi am încredere în Justiţia din România", a afirmat Bodog, în cadrul dezbaterilor privind cererea DNA.

Procurorii DNA au cerut Senatului încuviinţarea urmăririi penale a lui Bodog, pe care îl acuză că atunci când a deţinut poziţia de ministru ar fi acţionat pentru ca o persoană angajată în funcţia de consilier personal să îşi încaseze salariul pe o perioadă de 12 luni fără să se fi prezentat la serviciu şi fără să fi prestat activităţile la care era obligată prin contract.



În 2019, senatorii au respins o solicitare similară cu privire la Florian Bodog, ulterior procurorii obţinând date privind comiterea de către acesta a altor patru infracţiuni: fals în înscrisuri şi abuz în serviciu.