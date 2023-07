Managerul Spitalului Urziceni - Daniela Ianuș - a vorbit despre femeia care a născut în afara unității sanitare. Scene halucinante au putut fi văzute luni dimineață la Spitalul Urziceni. O femeie năștea în afara unității sanitare, asistată de medici de pe o ambulanță, chemată chiar de cei de la spital.

Daniela Ianuș a precizat și că medicii știau că femeia care a venit să ceară ajutorul pentru sistență la naștere este surdomută. În plus, managerul a precizat că, de fapt, nașterea nu s-a petrecut pe trotuarul din fața unității, ci chiar în curte.

"Nu era pe trotuar, era aici, în curte", a declarat, cu vizibilă indignare, managerul Spitalului Urziceni.

„Pacienta nu vorbea, nu auzea. Deci era cu dizabilități am înțeles, din ce s-a discutat cu aparținătorii.

Toată această problemă a durat 19 minute.

E vorba de doi medici de gardă și două asistente (care au văzut-o pe femeia gravidă, n.r.). O asistentă era cu un alt pacient la o perfuzie iar cealaltă asistentă a sunat la ambulanță, a făcut înregistrarea în registru…

Da (prezenta semne vizibile de travaliu). Nu știu ce să vă spun”, a declarat managera Daniela Ianuș și purtătorul de cuvânt Marian Toneanu, care este și medic coordonator spitalul municipal.

"A venit la spital, a fost înregistrată și s-a sunat la ambulanță, pentru că nu avem linie de gardă la ginecologie. Și a iesit putin afară și atunci a intrat în travaliu. Între timp a venit și ambulanța. Era cu aparținătorii. Am înțeles că era și surdomută. Trebuie să ne dea notă explicativă toți”, a adăugat medicul Toneanu.

Legat de imaginile cu femeia care a născut pe trotuar și dacă are vreo vină în cele întâmplate, conducerea spitalului a respins acuzațiile.

„Am văzut imaginile, da! Am văzut imaginile, se ținea cu mâna de șold. A fost evaluată. Am declanșat o anchetă internă.

Nu (despre vina în cele întâmplate, n.r.) Ce a fost până astăzi dimineață, nu”, a mai spus Daniela Ianuș, managerul Spitalului Urziceni.

Managera Spitalului Urziceni a vorbit și despre al doilea caz șocant ce a avut loc luni. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul decesului unui bărbat la câteva ore după ce a fost tratat la același spital.

„I s-a administrat un calmant ,a stat doua ore sub supraveghere, a cerut sa se intoarca acasa. I s-au verificat din nou constantele. Iar ce i s-a intamplat a fost dupa ce a plecat de la spital”, au fost explicațiile Danielei Ianuș, manager Spitalul Urziceni, potrivit Realitatea PLUS.

Avocatul Adrian Cuculis a avut o reacție dură după incidentul revoltător în care o femeie surdomută a fost lăsată să nască pe trotuar în fața Spitalului Urziceni.

„Se face ca in Romania anului 2023, o persoana in travaliu ajunge la un spital de provincie, in speta Urziceni.