După ce se întorc din ieșirile în spațiu astronauții simt în mod regulat un miros unic atunci când își scot căștile, iar colegii lor simt, de asemenea, acest miros care pătrunde atunci când se deschid ușile sasurilor", scrie Live Science.



„Spațiul are cu siguranță un miros care este diferit de orice altceva.”, a declarat astronautul NASA Dominic „Tony” Antonelli după o ieșire în spațiu din anul 2009.



Cele mai frecvente echivalări ale mirosurilor spațiale sunt cu „metal fierbinte, carne arsă, prăjituri arse, praf de pușcă uzat și sudură de metal, ba chiar de ozon”, potrivit lui Steve Pearce, biochimist și director executiv al Omega Ingredients, omul care a căutat prin interviurile astronauților orice referire la acest subiect, pentru a-l ajuta să creeze un parfum comandat de NASA.



Există o serie de explicații potențiale pentru acest miros. Una are legătură cu oxigenul care plutește în jurul Stației Spațiale Internaționale. Razele ultraviolete de la Soare pot diviza moleculele de oxigen (O2) în oxigen atomic, ceea ce ar explica mirosul de ozon ce poate impregna costumele spațiale, pereții sasurilor și de alte obiecte expuse în spațiu.



O altă ipoteză, mai degrabă amuzantă, pune impresia de miros metalic sau de praf de pușcă pe seama exploziilor stelare, care ar genera molecule urât mirositoare cunoscute sub numele de hidrocarburi aromatice policiclice, care se găsesc în cărbune, alimente, petrol și alte materiale.