După slujba de Înviere, credincioșii încep să se salute cu ”Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu ”Adevărat a înviat!”. Timp de 40 de zile se folosește această urare, adică până la Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos. Ulterior, oamenii se salută cu ”Hristos S-a Înălţat!”, la care se răspunde cu ”Adevărat S-a Înălțat!”. Ce semnifică acest salut? Află mai multe detalii din rândurile de mai jos!

Cât timp se urează “Hristos a Înviat!”

După ce au luat Lumină și Paște de la biserică, credincioșii încep să se salute cu ”Hristos a înviat!”, la care se răspunde cu ”Adevărat a înviat!”. Această urare se folosește timp de 40 de zile, mai exact până la Înălţarea Mântuitorului Iisus Hristos. Ulterior, oamenii se salută cu ”Hristos S-a Înălţat!”

An de an, această sărbătoare, cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas, pică în Joia săptămânii a șasea după Paște, adică la 40 de zile după Înviere. În 2024, Înălțarea se celebrează pe data de 6 iunie. După Ispas urmează Rusaliile, pe 23 iunie. Până la acea dată, credincioșii se salută cu ”Hristos S-a Înălțat!”.

Ce semnifică salutul ”Hristos a Înviat”

”Hristos a Înviat” este un salut al credincioșilor. Totodată, el reprezintă o mărturisire a credinței că Mântuitorul Iisus Hristos a învins moartea şi a înviat „a treia zi după Scripturi”, aşa cum se arată în Simbolul Credinţei.

După o perioadă de 40 de zile de post, timp în care oamenii au retrăit chinurile la care a fost supus Fiul lui Dumnezeu, urmează 40 de zile în care credincioșii se salută cu celebrul ”Hristos a Înviat”, la care se răspunde cu ”Adevărat a Înviat”.

”Acest salut este o mărturisire de credinţă. Nu e un simplu salut, ci mărturisim că suntem creştini şi suntem fii ai Mântuitorului Iisus Hristos”, a spus într-o cuvântare, Înaltpreasfinţitul Arhiepiscop Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului.

Ce rugăciune se rostește în a doua zi de Paște

Luni, 6 mai, ne aflăm în a doua zi de Paște, o zi specială în care credincioșii ar trebui să se roage pentru sănătate și liniște sufletească. Iată ce rugăciune să rostești în Lunea Albă.”Şi acum Te rugăm, Stăpâne, pentru robii Tăi aceştia (N), care vin sub acoperământul casei Tale celei sfinţite, primeşte pocăinţa lor şi‑i iartă pe dânşii, pentru învierea Ta, de mulţimea păcatelor celor nenumărate, ştiute şi neştiute, de voie şi fără de voie; curăţeşte‑i ca pe desfrânata ce plângea, şi ca pe Petru care se lepădase şi plângând cu amar iarăşi l‑ai primit.

Primeşte smerenia şi mărturisirea robilor Tăi, precum ai primit pe vameşul care cu suspin se ruga. Pune frica Ta în inimile lor ca să se teamă de Tine şi să Te iubească din toată inima lor. Dă‑le lor să păzească toate poruncile Tale în toate zilele vieţii lor, umblând după voia Ta.

Învredniceşte‑i pe dânşii fără osândă să vină şi să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi cu cinstitul Tău Sânge, ca, primindu‑le cu vrednicie, să fie părtaşi împărăţiei Tale, lăudându‑Te şi slăvindu‑Te pe Tine, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de‑viaţă‑făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin”.

