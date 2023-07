„Am primit acum o informație de ultimă oră. Doamna care a născut pe trotuar e surdomută. Deci vă dați seama că ce i-au spus în Camera de Gardă..., femeia nu a inteles, nu a auzit. Că înțeleg că s-a dat vina pe familie și pe femeie...

Doamna manager inteleg ca e contabil, e manager de 6 ani si jumatate, dar atitudinea si tot ce s-a întâmplat acolo... Mai e un caz, un bărbat tratat, la câteva ore , a murit acasă, politia a deschis dosar penal. (...)

Este halucinant, nu e de ieri de azi (la Spitalul Urziceni, n.r.). (...)

Am avut acces la imagini foarte repede (cu femeia care a născut pe trotuar, n.r.).

La Urziceni nu e o intamplare ce s-a intamplat. E o practica. Pentru ca dna manager care spunea <<Nu ma intimidati...>> este de 6 ani si jumatate manager.

Sigur nu are nicio vina ca sotul a fost prins baut in birou.

Dar vina ei e ca la inceput de an, acest an, de sarbatori, bolnavii au fost mutati la Spitalul Județean au fost mutati petnru ca erau, ea si medicii, in concediu.

Cand am vazut comunicatul de presa de la Alexandru Rafila, sigur nu e vina lui, dar e un sistem pe care il perpetueaza.

Spitalul trebuia sa dea un comunicat la prima oră care sa explice. Inteleg ca dna mamager da vina pe familia pe tinerei care a nascut.

Întrebarea mea e ce cauta politicul aici. Ca si Rafila spune ca Primaria Urziceni e de vina, e un domn de la PNL de multi ani. Nu intelegeti de fapt ca tot sistemul e de vina?!

Astăzi dl Marcel Ciolacu a discutat la guvern despre aziluri. Vor plati 2,3,4,5, iar sistemul se va reface. Va veni cineva in urma si va profita, pentru ca asa se intâmplă în România, în absolut toate domeniile. Peste tot e la fel”, a comentat Anca Alexandrescu, la Culisele statului paralel.

După evenimentul șocant ce s-a petrecut în fața Spitalului Urziceni, mai multe anchete au fost deschise, iar autoritățile responsabile pasează vina. Ministerul Sănătății a trimis Inspecția Sanitară la spital și spune că unitatea medicală are o secție funcțională de ginecologie, însă spitalul este în subordinea primăriei. Angajații primăriei au venit cu acuzații grave la adresa conducerii unității medicale.

Totul s-a întâmplat în jurul orei cinci dimineața atunci când tânăra mămică a ajuns la camera de gardă a unității medicale cu contracții puternice. Însă, femeia ar fi fost anunțată că unitatea medicală nu are linie de gardă de ginecologie și va fi transferată la Spitalul de Urgență din Slobozia. Grav este că pacienta nu a fost supravegheată, iar în momentul în care a ieșit în curtea spitalului a intrat în travaliu.

Reprezentanții Ministerului Sănătății contrazic conducerea unității medicale. Spitalul are secție de obstetrică ginecologie cu compartiment de neonatologie și ar fi invocat lipsa medicului specializat. Alexandru Rafila a trimis în control Inspecția Sanitară de stat și a convocat o întâlnire cu directorii Direcțiilor de Sănătate Publică.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a cerut demisii în urma incidentului șocant cu femeia care a fost nevoită să nască în stradă și nu în spital, în anul 2023, în România.

Ieșirea publică a ministrului Rafila vine după ce o femeie a născut, luni, pe trotuar lângă Spitalul din Urziceni, care a refuzat-o. Aceasta a fost asistată de medicii de pe Ambulanța venită la cererea spitalului.

Inițial, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a susținut că a văzut imaginile îngrozitoare de la Urziceni, acolo unde o femeie a fost nevoită să nască în fața spitalului. Rafila a anunțat că a trimis deja Inspecția Sanitară de Stat la Urziceni.