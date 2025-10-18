„Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți.” a spus Călin Georgescu în mesajul său.



De asemenea, fostul candidat la prezidențiale le-a mulțumit pompierilor și voluntarilor care au intervenit prompt. Călin Georgescu a tras și un semnal de alarmă: „Să nu uităm, însă, că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe”, a scris Calin Georgescu pe pagina oficială de Facebook.

Și soția sa, Cristela Georgescu a făcut apel la rugăciune pentru victimele tragediei.



”Când nu avem posibilitatea sau nu știm cum să ajutăm, să ne rugăm — oricând, oricum — este un gest tainic de bunătate și de dăruire a sufletului. (...)

Maica Domnului, te rugăm, acoperă cu Sfintele tale rugăciuni poporul român, ajută și adu mângâiere acestor copii ai tăi, greu încercați...”, a postat Cristela Georgescu pe pagina sa de Facebook.