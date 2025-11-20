"Sistemul E-Sigur nu este blocat; se află în etapa firească de integrare și omogenizare tehnică. Implementarea unui sistem național nu se reduce la simpla existență a unor camere video. Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur", informează Ministerul de Interne, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, sistemul cuprinde infrastructură națională de procesare video, algoritmi ANPR și module de analiză automată, fluxuri securizate de date, audit tehnic și metadate certificate, conectări cu bazele de date MAI, comunicare cu proprietarul și/sau contravenientul și o arhitectură unică pentru toate unitățile administrativ-teritoriale (UAT-uri), a explicat ministerul.

Conform acestuia, autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite.

Procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte privind: acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică, compatibilitatea cu hub-ul ministerului, se mai explică în materialul citat.

Proiectul de OUG nu este "o ajustare birocratică", ci fundamentul care permite funcționarea completă a sistemului, iar cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist, a punctat MAI.

"În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice", a indicat Ministerul de Interne.

Conform sursei citate, proiectul de OUG privind sistemul permite procesarea automată a abaterilor într-un volum masiv, digitalizează complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient, elimină dublarea absurdă a corespondenței, definește cadrul probatoriului digital, în contextul în care comunicarea procesului verbal este o etapă esențială pentru valabilitatea acestuia și exercitarea dreptului de apărare.

Prin aceste măsuri, a completat MAI, pentru prima dată în România sancționarea automată devine posibilă la scară largă.

"Ceea ce întărește decisiv proiectul E-Sigur este al doilea flux - Agent constatator - Proprietar și, ulterior, - Contravenient, care până acum era fragmentat și puternic birocratizat. Prin noile prevederi, acest flux devine digital, unitar și puternic automatizat: proprietarul este identificat direct în bazele de date, comunicările se realizează electronic, iar procesul-verbal este generat și semnat digital", se mai arată în articol.

E-Sigur consolidează și operaționalizează relația juridică dintre constatarea tehnică și sancțiunea aplicată persoanei responsabile, făcând posibil un volum mare de procesări, rapiditate procedurală și un grad ridicat de acuratețe probatorie. "În concluzie, nu se amână nimic, ci MAI implementează, etapizat și responsabil, în limita fondurilor disponibile, cel mai modern sistem rutier din România", mai arată sursa citată.